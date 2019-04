Amministrative 2019: A Potenza 5 i candidati Sindaco

Cinque i candidati a sindaco per la città Potenza alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Sono Mario Guarente (Lega) per il centrodestra, Bianca Andretta (Articolo uno-Mdp) per il centrosinistra, Marco Falconeri (M5s), Valerio Tramutoli (“Basilicata possibile”) e Giuseppe Ferraro (lista civica “Potenza nel cuore”). 400 i candidati consiglieri per le 14 liste complessive che supportano i diversi candidati sindaco.

A sostegno di Guarente sono state presentate sei liste, quattro quelle a sostegno di Andretta. Due le liste a sostegno di Tramutoli e una ciascuno per Falconeri e Ferraro.

