Trebisacce: Firmato il contratto integrato decentrato con le rappresentanze sindacali. Soddisfazione dell’amministrazione comunale

Giovedì 18 aprile è stato formalmente stipulato tra l’amministrazione Comunale, le sigle sindacali della funzione pubblica CISL, CIGL, CSA e DICAPP e i rappresentanti RSU il contratto integrativo decentrato per i dipendenti comunali per il triennio 2019-2021.

L’accordo sottoscritto, che introduce una dettagliata disciplina nelle materie ad esso riservate dal CCNL funzioni locali e che nei giorni a venire verrà approvato dalla Giunta Comunale, prevede una serie di strumenti volti a regolamentare l’utilizzo e la ripartizione delle risorse finanziarie secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti. Vengono stabiliti, tra gli altri, i criteri per la progressione economica orizzontale e per la corresponsione dei premi legati alla performance individuale, nonché introdotta una dettagliata disciplina delle singole indennità, quali quelle di specifiche responsabilità e di rischio e disagio, queste ultime aumentate nel loro ammontare.

Specifiche disposizioni sono rivolte alla sezione polizia locale e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

“Il complesso e lungo lavoro portato avanti per la tutela dei dipendenti comunali – ha dichiarato l’Assessore al personale Roberta Romanelli – ha finalmente prodotto i suoi risultati. Se si pensa che l’ultima contrattazione decentrata risale all’anno 2008 si comprende bene di essere di fronte ad un cambio di passo e di visione dell’amministrazione pubblica. La lacuna esistente, che, nei fatti, si traduceva in un disordine regolamentare, non era più tollerabile. La firma del contratto, riconoscendo in modo trasparente il lavoro dei dipendenti comunali in base al valore della reale produttività, va a migliorare e ad efficientare la macchina amministrativa. Per questo è un ottimo risultato non solo per i dipendenti dell’ente ma per tutti i cittadini. Ringrazio i rappresentanti sindacali per la proficua collaborazione ed un particolare ringraziamento lo rivolgo al nostro segretario comunale , dott. Ciriaco Di Talia, senza la cui collaborazione la stipula del contratto sarebbe rimasta solo un obiettivo sulla carta. Abbiamo raggiunto un obiettivo che è sintomo di civiltà e di cui non possiamo che essere orgogliosi”.

Il Sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, nel ringraziare l’Assessore Romanelli e il Segretario Comunale Di Talia, ha evidenziato come “La sottoscrizione del contratto decentrato, uno dei primi in Calabria ad essere firmato, esprime il livello di attenzione dell’amministrazione verso il personale, rimarcando la professionalità e la dignità dei lavoratori. Un ringraziamento alle RSA e ai sindacati che hanno contribuito e collaborato, per raggiungere questo eccellente risultato. Con la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato si pone fine anche alla discrezionalità, privilegiando l’impegno, il merito e il sacrifico, finalizzato allo snellimento della burocrazia e alla soddisfazione dei cittadini. Tutto ciò è avvenuto nel rispetto della legge e del CCNL EE. LL.

È un ulteriore passo avanti del Comune di Trebiascce”.