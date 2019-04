Filcams Cgil su vertenza personale pulizie uffici Regione

“La Filcams Cgil di Potenza denuncia – si legge in una nota – il grave comportamento dell’azienda che gestisce il servizio di pulizie presso gli uffici del dipartimento Giunta, Agricoltura, Formazione – Sviluppo della Regione Basilicata, la Papalini Spa, che ha disertato l’incontro previsto in Prefettura senza avvisare il sindacato che ne aveva fatto richiesta con urgenza e senza alcuna comunicazione rispetto alla convocazione di un nuovo incontro.

Se entro oggi non perverrà alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, la Filcams Cgil di Potenza si riserva di mettere in campo qualsiasi forma di protesta in difesa dei diritti dei lavoratori.

Un comportamento incettabile quello della Papalini Spa, specialmente in considerazione del mancato riscontro alla diffida trasmessa a mezzo pec il 29 marzo scorso, nella quale come sindacato denunciavamo il clima di ansia, lo stress e il disagio nel quale sono costrette le lavoratrici che, nonostante la diminuzione dell’organico effettivo addetto al servizio, sono costrette a sobbarcarsi, senza alcun incremento delle ore di lavoro, lo stesso carico di lavoro svolto in precedenza da un numero maggiore di unità lavorative.

Molte delle unità lavorative in servizio sono contrattualizzate con orario di lavoro inferiore a quello minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per i part-time (articolo 33) e l’azienda, nonostante ve ne siano le condizioni grazie ai pensionamenti, non provvede a integrare il monte ore né tantomeno compensa con ore di lavoro supplementari le ore di prestazione non rese dal personale temporaneamente assente. A ciò si aggiunge un licenziamento illegittimo.

Inoltre da molto tempo viene chiesto alle lavoratrici di anticipare l’inizio dell’orario di lavoro di un quarto d’ora o di 20 minuti e posticipare l’uscita, ovviamente senza alcuna remunerazione aggiuntiva. Le lavoratrici, per di più, vengono spostate da un ufficio all’altro senza nessun ordine di servizio scritto e alle lavoratrici che operano al dipartimento Formazione e Sviluppo da molti mesi non è stato assegnato stabilmente un piano di uffici da pulire regolarmente: la postazione di lavoro viene variata creando, così, non pochi disagi e soprattutto non consentendo alle stesse lavoratrici la necessaria continuità nella concreta esecuzione delle attività.

L’8 aprile la Filcams Cgil, allo scopo di non interferire oltremodo con la regolarità dei servizi, ha comunicato all’azienda che avrebbe tenuto in due orari diversi l’assemblea per i lavoratori che prestano la propria attività negli uffici del dipartimento Giunta e quella dei lavoratori del dipartimento Formazione e sviluppo. Come previsto dallo Statuto dei lavoratori nella stessa comunicazione, inoltre, il sindacato ha chiesto l’utilizzo di un locale idoneo. Di tutta riposta l’azienda non solo ha concesso una sola ora di assemblea ma ha anche indicato come luogo idoneo un locale presso l’ufficio dell’autoparco, privo di sedie e non idoneo.

La Filcams Cgil di Potenza, oltre a chiedere un nuovo incontro urgente in Prefettura, ritiene sia indispensabile un intervento della Regione Basilicata che deve farsi garante dei diritti fondamentali dei lavoratori che presso le sue sedi svolgono un importante servizio”.

