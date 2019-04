Confapi Matera, Basilea 3: “A rischio credito pmi”

“Le nuove regole di Basilea 3 mettono a rischio l’erogazione del credito alle Pmi”. Lo sostiene in una nota Confapi Matera, che lancia l’allarme “sulle nuove regole bancarie che, a causa dei costi troppo elevati che le banche devono sostenere per adeguarsi alla normativa, rendono il credito per le Pmi più costoso e meno accessibile. I prestiti alle piccole e medie imprese del resto sono sempre stati soggetti a regole più stringenti perché ritenuti a maggiore rischiosità, per cui le banche devono fare accantonamenti più rilevanti rispetto a quando prestano il denaro alle grandi aziende. Adesso, tuttavia, l’eccesso di regolamentazione bancaria prodotto da Basilea 3 rischia di accentuare il problema, il costo dei prestiti per le banche aumenta e di conseguenza aumentano i tassi soprattutto per i prestiti a medio-lungo termine e diventa più difficile accedere al credito per le imprese di minori dimensioni”. “Con Basilea 3 – spiega il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo – le banche sono restie a dare finanziamenti alle Pmi, preferendo utilizzare il capitale per altri scopi. Eppure è noto che la crisi del 2007-2008 non fu originata dai prestiti alle piccole imprese che, anzi, sono state tra le principali protagoniste della ripresa”.

Correlati