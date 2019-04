Al Circolo La Scaletta presentazione libro “Orgoglio antico”

Sabato 27 aprile 2019 alle 18 al Circolo La Scaletta di Matera, in via Sette Dolori 10, si terrà la presentazione del romanzo autobiografico di Amalia Marmo “Orgoglio antico”, pubblicato da Osanna edizioni 2018, con la nota introduttiva di Raffaele Nigro e la prefazione di Franco Trifuoggi. Il libro – si legge in una nota del circolo – è ambientato nella provincia materana, Miglionico, il paese d’origine dell’autrice, che nella prima parte del libro ripercorre la sua giovinezza tra la gente semplice e i suoi riti arcaici, soffermandosi, nella seconda parte, sull’ amore di Angiolina per un giovane medico. Fulcro della narrazione è la figura della nonna materna Amalia Minaya Grilli, nobil donna dal cuore generoso, sullo sfondo la Basilicata del dopoguerra. Orgoglio antico è il romanzo d’esordio di Amalia Marmo, che si è fatta conoscere come poetessa con la pubblicazione di quattro sillogi liriche “Vento del Sud”, “Le rose di Pieria”, “Mnemosyne, fili di memoria” e “Il vento leggerà. Gradita sintonia”, ottenendo numerosi riconoscimenti. Dopo i saluti di Francesco Vizziello, presidente del Circolo La Scaletta, dialogheranno con l’autrice Antonio Rondinelli, critico letterario e Berardino D’Angella, storico. A moderare Anna Pagliei, Circolo La Scaletta, con letture dal testo a cura di Giovanna Staffieri.

NOTA BIOGRAFICA

Amalia Marmo è nata a Miglionico in provincia di Matera e vive a Marconia di Pisticci. Ha conseguito la laurea in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Napoli. Insegnante di lettere nelle scuole medie, ha ricevuto molti riconoscimenti, tra gli altri: Premio regionale a.s. 92/93 Associazione Basilicata Spettacoli per la trasposizione teatrale del libro di Carlo Levi: “Cristo si è fermato ad Eboli”, dal cui testo sono stati tratti i lavori teatrali della compagnia “La Mandragola” e spunto per il lavoro di Ulderico Pesce; anno 94/95 per la Trasposizione teatrale del libro di Sciascia “Il giorno della civetta”, premio ragazzi in gamba, Massa. Ha pubblicato le raccolte di poesie: Vento del Sud. Prefazione di Daniele Giancane, Nota critica di Mario Di Giulio, Edizioni Centro Studi InLoco/Archivia, Rotondella 2002; Le rose di Pieria. Prefazione di Mario Santoro, Note critiche di Franco Trifouggi e Giovanni Modugno – IMD Lucana snc, Pisticci (MT), 2007; Mnemosyne. Fili di memoria. Prefazione di Franco Trifouggi e postfazione di Teresa Gentile. Archivia, Rotondella, 2011; Il vento leggerà. Gradita sintonia. Prefazione di Franco Trifouggi e Francesca Amendola, Setac Pisticci, 2015.