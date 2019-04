Successo per Rotondella Capitale della Cultura per un giorno

Un vero e proprio giorno da Capitale della Cultura per Rotondella lo scorso sabato, 20 aprile in occasione dell’evento Rotondella Capitale Per un giorno – la Passeggiata circolare, coprodotto dal Comune di Rotondella e la Fondazione Matera Basilicata 2019. Una occasione di rinascita e di apertura del piccolo borgo ad arte, cultura, musica, danza, poesia. Presenti ed entusiasti il Presidente della Fondazione, Salvatore Adduce, che ha dichiarato che “Rotondella è stato il primo paese della provincia di Matera ad essere Capitale per un giorno, e l’iniziativa ha colto in pieno il senso del messaggio di Matera Capitale della Cultura Europea. Se è vero che la Basilicata è cibo e luoghi incantevoli come i Sassi, allo stesso tempo questa deve essere una occasione per una apertura culturale ed una opportunità di scambio e confronto per promuovere i nostri territori”. Allo stesso tempo il Segretario Generale della Fondazione Giovanni Oliva, spiegando anche l’iter e approfondendo i temi che hanno portato Matera alla vittoria tra le città italiane candidate, ha parlato anche di una necessità di condivisione all’interno di tutta la regione di quei principi e quei valori che devono necessariamente portarci a migliorare l’offerta culturale. Anche il sindaco Agresti ha espresso la sua profonda attenzione rispetto a questa straordinaria giornata da Capitale per Rotondella: una occasione unica e di alto profilo culturale proprio per la possibilità di ospitare artisti di fama internazionale e di entrare anche nel circuito di ARTOUR-O il MUST che dopo Londra, Praga e Shangai e altre città nel mondo, ha fatto tappa anche a Rotondella, grazie alla partecipazione di Ellequadro Documenti. Un pomeriggio intensissimo che è proseguito con il Focus Arte, Committenza ed Economia di Ellequadro Documenti, con la presentazione del progetto degli UnRoll realizzati da 24 artisti contemporanei: Fiorenza Brembati, Gabriella De Filippis Giovanna De Paris, Giacomo Filippini, Alba Folcio, Giorgio Gatto, Giuliana Geronazzo, Maria Pierantoni Giua, Giuliana Giribaldi, Giuseppe Gusinu, Fukushi Ito, Tang Jue, Andrea Parodi Monti, Mara Moschini, Pantaleo Musarò, Fiorella Noci, Sarah Pesca, Eralda Pitto, Franco Repetto, Renza Sciutto, Luciana Sommariva, Danilo Susi, Silvano Zanchi. Nelle parole dell’antropologa Paola Boschieri, il senso e l’importanza dell’identità dei luoghi, seguita proprio da un approfondimento sulle meraviglie artistiche di Rotondella raccontate dalla storica dell’arte, Italia Manolio. A seguire molti spunti interessanti da parte dell’economista Augusto Minoja che ha toccato temi importanti quali la valorizzazione del territorio e la possibilità di una offerta anche turistica che conservi la tradizione, ma che si concentri su un servizio di alto valore per coloro che approdano nel nostro territorio. Ha concluso il Focus Tiziana Leopizzi collegandosi alle parole del presidente Adduce, ha spiegato che “il passaggio a volo d’aquila di ARTOUR-O il MUST a Rotondella è nel più puro spirito di ARTOUR-O e Ellequadro Documenti una volta di più vuole ribadire il messaggio di Ernst H. Gombrich: l’arte non esiste, esistono gli artisti che una volta disegnavano il bisonte sulla parete delle caverne e oggi fanno gli affiches per la metropolitana e in mezzo sono successe un po’ di altre cose”. La coordinatrice del progetto, Rosanna Persiani, visibilmente emozionata all’inizio della kermesse ha poi presentato la mostra “Chirurgia Plastica” di Valeria Catania, curata da lei personalmente, di cui una delle opere CON…TATTO è stata acquisita dal Comune di Rotondella in maniera permanente proprio per non rendere effimero il passaggio di questa grande iniziativa, ma per lasciare una testimonianza concreta. Straordinaria la performance di danza con la coreografia di Roberta Lillo con gli allievi della scuola Rainbow Dance e le “Vorie”, le danzatrici che hanno rappresentato il “Soffio del vento” e che hanno guidato tutti i partecipanti anche lungo il percorso circolare. La toccante interpretazione di Antonella Tarantino e Davide Accettura delle poesie del compianto prof. Valicenti ha aggiunto ulteriori emozioni alla giornata. La conclusione con il concerto al tramonto sulla Terrazza di palazzo Ricciardulli della cantautrice ligure Giua, che ha presentato il suo ultimo lavoro “Piovesse sempre così” è stato il giusto finale per una giornata ricca di emozioni con una forte partecipazione della popolazione e la presenza di turisti arrivati a Rotondella proprio in questa occasione. L’augurio più grande che si possa fare a Rotondella è che questo evento sia solo l’inizio di una apertura a proposte di alto profilo culturale che offrano ai cittadini rotondellesi una opportunità di crescita e di apertura all’esterno e permettano alla cittadina di diventare una mèta desiderabile e facilmente accessibile.

