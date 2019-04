A Palazzo Gattini la presentazione de “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male”

“Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male” questo il titolo dell’ultimo romanzo di Claudia Conte, attrice e scrittrice, che sarà presentato Venerdì 26 aprile, alle ore 19.00, presso Palazzo Gattini a Matera. Il libro, edito da Armando Curcio, è alla terza ristampa.

A fare gli onori di casa, il proprietario della struttura alberghiera Nicola Benedetto. A dialogare con l’autrice, la giornalista Rosalba Stasolla e l’On. Vincenzo Viti.

Dopo il successo della prima di “Sogni”, lo short movie che la vede protagonista con Loretta Goggi, l’attrice e scrittrice Claudia Conte riprende il tour di incontri con il pubblico attraverso le sue presentazioni-spettacolo del “Vino e le rose”. Dopo Matera le prossime tappe seguiranno un itinerario molto intenso e articolato: Torino, Novara, Roma, Bologna, Altamura. Il libro sarà presentato anche con un intervista esclusiva nella rassegna Libri, del giornalista Giovanni Scandiffio, su TRM Radiotelevisione del mezzogiorno Matera.

L’evento è organizzato da Pasquale Pepe.

Aziende partner dell’iniziativa: Vini Patria, EMD Group, Divani & Sofa KYR, Tecnomec Engineering, ARS Broker, Mulino e Pastificio Lori, Marino Autolinee, Fieschi Pasticceria, Sartoria Diele, Divina Hair & Beauty.

Il Romanzo:

Il nostro tempo è caratterizzato dall’apatia, dalla disgregazione sociale, da una sorta di individualismo autistico, che determina enormi difficoltà, se non un vero e proprio senso di disagio. Ci muoviamo nel nostro piccolo e insignificante giardino, che a noi sembra invece necessario e sufficiente, almeno per contenere il nostro ego. Basta avere gli occhi fissi al nostro smartphone e il gioco è fatto: l’automa che è in noi ha il suo bel campo d’azione e non ha bisogno di altro. Le riflessioni si intersecano con la storia di tre donne, tre amiche che dall’infanzia alla maturità si confrontano costantemente alla ricerca, instancabile, del proprio equilibrio. Dai dialoghi dei protagonisti emerge tutta l’essenza della loro esistenza, trascorsa nel tentativo di sconfiggere il degrado psicologico che vive l’essere umano nell’epoca postmoderna

Claudia Conte – Attrice e scrittrice

Nata a Cassino nel 1992. Allieva di Giancarlo Giannini, Ha effettuato tournée teatrali con testi classici e teatro sacro, recital. Attualmente affianca sulla scena Valerio Massimo Manfredi nello spettacolo tratto dal suo best-seller “Ulisse. Ha preso parte a fiction televisive e film per il cinema. Direttrice artistica di rassegne estive. Presentatrice di eventi e di programmi televisivi. Ospite in trasmissioni televisive e radio, giurata e madrina di eventi. Fonda “Nova Era”, Associazione di promozione sociale che, attraverso l’espressione artistica e in particolare l’audiovisivo, attiva progetti con tematica sociale, cui è particolarmente sensibile. Ha ricevuto il Premio in Campidoglio “Oscar dei Giovani” per l’impegno nella “Giornata d’Europa”.

Appassionata di scrittura poetica, ha pubblicato la silloge “Frammenti rubati al Destino”, per l’editore Galassia Arte. Nel Giugno 2014 pubblica il suo primo romanzo “Soffi Vitali. Quando il cuore ricomincia a battere”. Nel maggio 2017 pubblica per Armando Curcio Editore il saggio-romanzo “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male”