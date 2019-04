Nominato il nuovo Coordinatore Regionale Lega Giovani Basilicata

Anselmo Gorga, dopo anni di impegno e di militanza politica nella Lega giovani di Basilicata, ha rimesso il suo mandato nelle mani del segretario federale dei giovani leghisti on. Andrea Crippa.

“Per motivi strettamente personali e familiari non posso più garantire lo stesso impegno e pertanto ho deciso di rassegnare le dimissioni da coordinatore regionali della lega giovani di Lucania” – così ha dichiarato Anselmo Gorga, già candidato alle regionali nelle fila del Carroccio.

L’on. Andrea Crippa, preso atto delle dimissioni di Gorga, ha chiesto espressamente che il nuovo coordinatore dei giovani fosse scelto, di comune accordo, da tutti i giovani militanti lucani in modo libero e autonomo.

Dopo alcuni incontri tenuti nel capoluogo lucano è stato designato con voti unanimi il giovane imprenditore Gabriele Propati di Montalbano Jonico.

“La figura di Propati, ragazzo dalla comprovata esperienza politica, è stata fortemente voluti da tutti i giovani militanti leghisti lucani” – ha aggiunto il coordinatore uscente Gorga.

In una fase delicata di riorganizzazione del movimento giovanile Gabriele Propati avrà il compito di guidare la lega giovani al fine di costruire e formare sul campo la nuova classe dirigente del partito e non solo.

“Sento forte il dovere di ringraziare Anselmo Gorga per tutto il lavoro svolto finora e sono certo che verrà valorizzato nella lega senior” – ha dichiarato il neo coordinatore regionale Gabriele Propati.

“Sono lusingato che i ragazzi abbiano trovato sintesi sul mio nome. C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare per far continuare a crescere la lega giovani in Basilicata” – ha aggiunto Propati.

“E’ mia intenzione strutturare in modo capillare la lega giovani sul territorio e soprattutto di stare al fianco di tutti i candidati della Lega impegnati nelle elezioni amministrative.

Dopo le regionali è di vitale importanza conquistare i comuni ed in particolare la città di Potenza dove abbiamo un giovane e brillante candidato Sindaco, Mario Guarente, al quale non faremo sicuramente mancare tutto il nostro sostegno. La Lega è l’unica alternativa credibile al pd e alla sinistra poiché ha il coraggio di scommettere sui giovani e lo dimostreremo anche alle prossime amministrative ed europee del prossimo 26 maggio” – ha concluso il neo coordinatore regionale Gabriele Propati.