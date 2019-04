“NIENTE E’ COME PREVISTO” il nuovo singolo di DAMIAN anche su Radio Laser

S’intitola Niente è come previsto il nuovo singolo di Damiano Mongiello, in arte Damian,

cantautore di origine pugliese che nel suo nuovo lavoro discografico, con una forma espressiva

delicata e leggera, s’imbatte in uno dei temi sociali più forti del nostro tempo, quale la violenza

sulle donne.

<< Tutto ha un inizio e tutto può avere una fine, talvolta.>> racconta Damian.

<<Molte storie d’amore, tante unioni terminano e non sempre a lieto fine!>> – Niente è come

previsto, tutto è come dev’essere … – <<Ma nessuno ha il diritto d’impedire ad un’altra persona di

continuare ad essere felice nella vita! Il vero amore non è costrizione e nessuno appartiene a

nessuno!

Negli ultimi anni l’uomo è diventato più feroce in questo mondo e, da uomo, mi dispiace doverlo

ammettere. E’ inaccettabile ogni tipo di violenza tra esseri umani e, tra le più squallide, quella che

tantissime donne subiscono dal proprio partner.

L’uomo deve ritrovare la propria coscienza>> continua Damian. <<Si può essere mollati in questa

vita dalla propria compagna, dalla propria moglie, ma bisogna subito guardare avanti, continuare

ad innamorarsi piuttosto che piangersi addosso!>> – Farà un po’ male ma nessuna cura, nessuna

ferita, molte notti resistono anche senza la Luna – <<Quando si ama qualcuno profondamente, si

deve saper rinunciare alla propria felicità per l’altra persona.>> conclude Damian.

Una canzone che evidenzia la vera forza di un uomo nell’accettare, sia pure a malincuore, la fine di

un rapporto sentimentale, qualsiasi siano i motivi. No, quindi, alla depressione dopo una storia finita

male, NO ALLA VIOLENZA sulle Donne!

Una produzione musicale curata da Francesco Cacciapaglia con etichetta SONORA.