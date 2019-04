A Matera l’evento inaugurale dell’Associazione “M.A.T.E’”

Nasce la nuova Associazione Culturale “M.A.T.E’”, in seguito alla forte esigenza di quattro musicisti professionisti lucani di unire le proprie idee per la realizzazione di produzioni musicali per la divulgazione della musica classica (e non solo) sul territorio locale ed europeo. Prendendo esempio da altre realtà italiane, Matè si pone come obiettivo la collaborazione costante con talenti locali per dar vita all’ensemble “Solisti Lucani”, realtà che pone l’attenzione su giovani musicisti di elevate qualità che intendono divenire i nuovi protagonisti della produzione culturale musicale, collaborando in modo organico nel nuovo organismo musicale

Come evento inaugurale l’Associazione ha organizzato l’ensemble di archi “Solisti Lucani”, concerto di musica classica del 25 aprile presso la Chiesa del Cristo Flagellato a Matera alle ore 19:30 con ingresso gratuito.