A Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, le opere dell’artista Janas

Con il patrocinio morale della Provincia di Matera, nell’ambito degli eventi di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, dall’11 al 23 luglio 2019, le opere pittoriche dell’artista cagliaritano Gesuino Pinna, in arte “Janas”, conosciuto per la sua sensibilità ed il rispetto della natura e dell’ambiente, saranno ospitate nei locali della Biblioteca provinciale “T. Stigliani“- ex convento dell’Annunziata – siti in Piazza Vittorio Veneto a Matera.

La Biblioteca, considerata tra i luoghi simbolo della cultura, venne istituita nel 1933 per volontà dell’avv. Pasquale Dragone, il quale vendette all’amministrazione provinciale la propria biblioteca di famiglia, costituita da oltre 4.000 volumi di diritto e classici italiani, arrivando oggi a custodire e rendere accessibili al pubblico oltre 40.000 volumi.

Grazie al prezioso contributo dell’amministrazione provinciale, sono stati incrementati notevolmente i fondi per l’acquisto dei libri e la promozione culturale tanto che al fine di dare un impulso alla conoscenza della storia locale, la biblioteca curò la ristampa di alcune opere fondamentali ormai fuori commercio: Storia di Matera di G. Gattini; Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata di G. Racioppi; Storia di Metaponto di M. Lacava; Uomini aspirazioni e contrasti nella Basilicata del 1799 di T. Pedio; Arte dei pastori di E. Bracco e U. Annona.

La personale dell’artista Janas vuole rendere omaggio alla città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, e segue la partecipazione dell’artista alla 23a Internationale Kunstemesse – International Art Fair Innsbruck 2019, successiva alla sua presenza alla 8^ Biennale d’arte internazionale di Montecarlo.

L’evento di Matera segue nell’ordine temporale quello che si terrà a Cava de’ Tirreni nell’ambito del progetto culturale “Arte per la Giustizia”.

Gesuino Pinna è reduce infatti da una serie di lusinghieri riconoscimenti in un breve arco di tempo: ha ricevuto il primo premiosezione pittura/astratto in occasione della terza ed. Biennale d’arte contemporanea e del design di Salerno, è stato segnalato al 23° concorso Nazionale d’Arte Contemporanea SaturArte di Genova ed ha ricevuto, inoltre, il diploma d’onore con menzione d’encomio al Premio internazionale Michelangelo Buonarotti”.

L’artista sarà inoltre impegnato con una personale che si terrà a breve nella capitale.

La produzione artistica, di matrice perlopiù concettuale, inotende stimolare il rispetto della natura e dell’ambiente, anche attraverso l’educazione e consolidamento ad uno stile di vita eco-sostenibile.