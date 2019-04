Villapiana: Conferma ai vertici della BSV, il Sindaco esprime la sua soddisfazione

In occasione della seduta del Consiglio Comunale tenutasi lo scorso 11 Aprile, l’assise ha ratificato, il rinnovo della carica di Amministratore Unico della BSV-Servizi per il Territorio ad Eduardo Lo Giudice, che già da quattro anni ricopre, con successo, tale incarico.

Anche se, come previsto dal dettato normativo, il conferimento di tale incarico avviene attraverso decreto del Sindaco, nel proprio ruolo di Socio Unico della Partecipata Comunale, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Montalti, ha ritenuto di procedere attraverso una condivisione, nell’ambito del Consiglio Comunale, di tale nomina, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità dell’atto, come già avvenuto in passato.

“La fiducia che io e l’amministrazione che guido riponiamo nella figura di Eduardo Lo Giudice è completa, assoluta e piena – ha dichiarato il sindaco Paolo Montalti – La BSV-Servizi per il territorio negli ultimi anni ha operato incessantemente nella cura del territorio comunale attraverso un’attività costante che ha prodotto eccellenti risultati, come un incremento della percentuale di Raccolta differenziata che ha permesso di raggiungere una percentuale che sfiora il 70%, traguardo che è valso il plauso regionale, anche a fronte della complessità dell’orografia territoriale.

A questo importante traguardo si affianca la corretta gestione della Piscina Comunale, divenuta ormai punto di riferimento dell’intero comprensorio ionico, l’attenta cura del verde, la dinamica gestione di alcune importanti realtà sportive attraverso la SSD BSV POLISPORTIVA, Associazione Dilettantistica creata appositamente per facilitare l’ingresso dei giovani nelle diverse discipline sportive, i cui risultati conseguiti anche a livello nazionale ci rendono come cittadini tutti molto orgogliosi.

L’attenzione, la cura, l’abnegazione profusa nell’esercizio del proprio incarico, confermano una sincera passione per il proprio territorio, un grande spirito di servizio che ha contributo a rendere Villapiana più bella e attraente per i cittadini e per i turisti.

Eduardo Lo Giudice è, senza ombra di dubbio, la persona giusta per questo incarico”.