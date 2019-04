Matera: Mobilità nei ponti festivi, giornate da bollino rosso: 22, 25 aprile e 1° maggio. Boulevard pedonale lungo l’asse Via Don Minzoni-A.Persio

Istituito il boulevard pedonale lungo l’asse Via Don Minzoni-Via Ascanio Persio. Da oggi, gli stalli per la sosta sono stati posizionati parallelamente al marciapiede destro della strada ed è stata allargata la zona destinata al transito dei pedoni, individuata sul lato sinistro della carreggiata. La circolazione delle auto avverrà, al contrario sul lato destro.

Le vetture che procedono su Via Don Minzoni avranno l’obbligo di svolta a destra, quindi non potranno più immettersi su Via Lucana in direzione Via Roma.

Gli stalli a pagamento della Sisas lungo Via Ascanio Persio sono stati revocati per permettere la creazione dello spazio pedonabile.

Una fascia di sicurezza per i pedoni è stata creata anche lungo il tratto di Via Lucana che collega Via Don Minzoni a Via Roma.

Restano valide le misure restrittive, introdotte dal fine settimana scorso, del transito e della sosta dei veicoli nelle giornate di massimo afflusso turistico. Le disposizioni previste hanno subito alcune piccole modifiche dopo la sperimentazione e l’ulteriore confronto con residenti e associazioni di categoria degli operatori turistici ed economici.

In particolare: i varchi della Ztl Sassi saranno chiusi dalle ore 5 alle ore 21 (prima era previsto il blocco h 24).

Introdotte inoltre deroghe all’osservanza dei divieti per permettere ai cittadini di poter accedere ai box e alle autorimesse di proprietà ricadenti nelle zone a traffico limitato e per consentire alle troupe televisive di raggiungere i luoghi in cui si svolgono attività di interesse per effettuare la cronaca e realizzare i servizi di informazione.