Ginosa: “Attività commerciali e informatica: quali le opportunità?”

Perchè vendere online?

Perchè i numeri dell’e-commerce sono in aumento?

Come far trovare la propria azienda sul web?

Quali sono i migliori servizi per le strutture ricettive e ristorative?

Questi e molti altri temi saranno discussi nel corso dell'incontro pubblico dal titolo "Attività commerciali e informatica: quali le opportunità?". L'appuntamento è per martedì 23 aprile 2019, alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa.

L’ Appuntamentoè per martedì 23 aprile 2019, alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa.