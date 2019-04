Il prossimo 25 aprile il Comune di Pisticci ospiterà una manifestazione sportiva di caratura nazionale, la prima edizione “Silver Triathlon Medio” del Porto degli Argonauti, organizzata dalla società Basilicata Nuoto di Potenza in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon.

Attualmente, sono oltre duecento gli iscritti alla gara, provenienti da tutta Italia, per cui il nostro territorio sarà vissuto in questi giorni da tanti sportivi che vivranno le fasi preliminari e successiva alla manifestazione di triathlon. La prima frazione prevede la competizione di nuoto nel canale del Porto degli Argonauti; successivamente gli atleti inizieranno la frazione ciclistica di 90 km, dal Porto degli Argonauti fino a Marconia in un percorso da ripetere per tre volte che passerà dalla Strada Provinciale che collega lo svincolo del Porto con San Teodoro, le strade di via Spezzacatene e di via San Teodoro, via Quattro Caselli e viale Ontario fino a Piazza Elettra.

Pertanto le strade interessate dal percorso saranno interdette completamente al traffico dalle ore 9:30 fino alla conclusione della frazione ciclistica (orientativamente ore 15). Infine, la frazione di corsa si terrà nei pressi della Pineta demaniale di Marina di Pisticci.

Inoltre, per assistere allo start della gara sarà possibile accedere al Porto degli Argonauti entro e non oltre le ore 9, poiché successivamente saranno interdetti sia l’accesso che l’uscita dalla struttura portuale fino alle ore 15:30, quando la strada verrà riaperta al traffico per permettere l’afflusso della gente interessata a seguire le fasi di arrivo, le premiazioni e i successivi momenti di festa con dj set e tanta musica presso la piazza del Porto.

Già mercoledì 24 aprile si terranno una serie di iniziative presso Piazza Elettra, in occasione della consegna del pacco gara da parte degli organizzatori agli atleti iscritti. Nel pomeriggio infatti, la società Basilicata Nuoto 2000 ha organizzato un evento dedicato ai bambini per favorire la pratica sportiva e l’avvicinamento al triathlon: per partecipare occorrono bicicletta e casco; inoltre i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori.

Al fine di garantire una buona riuscita della manifestazione, che avrà un importante riscontro per il territorio in ambito nazionale con diverse dirette televisive e interazioni online, si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Locale di Pisticci o Marconia.

Ufficio di Segreteria

Comune di Pisticci