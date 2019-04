Vietri di Potenza: finanziata ricostruzione nuova scuola materna

“Nell’ambito del “Piano triennale di edilizia scolastica” – si legge in un comunicato stampa del Comune – Vietri di Potenza ha ottenuto un finanziamento, a seguito della presentazione di un progetto che riguarda l’intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione della nuova scuola materna, ospitata in precedenza presso la struttura di via Rocco Scotellaro”.

“Non esiste nulla di più entusiasmante di poter garantire una nuova scuola, moderna, sicura e attrezzata ai bambini di una piccola comunità come la nostra”, ha sottolineato il sindaco, Christian Giordano, che ha quindi dato notizia del finanziamento. “Abbiamo ricevuto la conferma del contributo e l’autorizzazione ad avviare le procedure di gara. Per la nuova scuola, che andrà a sostituire la scuola Rocco Scotellaro, abbiamo ottenuto un finanziamento di euro 864.580″.

Tale progetto – conclude la nota – a testimonianza della grande attenzione che l’amministrazione comunale rivolge alla scuola e ai più piccoli della comunità vietrese. L’iter per dare l’avvio ai lavori prenderà il via presto”.

