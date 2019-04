Pisticci, 20 aprile presentazione libro “I muri parlano”

“Storie, leggende, aneddoti, misteri, gioie e dolori dei cittadini di Montalbano: sarà presentato il 20 aprile alle 19 nell’aula consiliare del Comune di Pisticci il nuovo libro di Vincenzo Maida, “I muri parlano. Montalbano, tra passato, vicoli e destini” (Altrimedia Edizioni). E’ quanto si legge in una nota della casa editrice.

Dopo i saluti del sindaco Viviana Verri e dell’assessore alla cultura Maria Grazia Ricchiuti, interverranno il prof. Giuseppe Coniglio, giornalista-storico, Luana Casalnuovo, editore di Metis magazine e giornalista, Gabriella Lanzillotta di Altrimedia edizioni. Le letture saranno a cura di Giusy Cirone e Fausta Losquadro, concluderà Veronica Casalnuovo che intervisterà l’autore .

“I muri parlano” – prosegue la nota della casa editrice – descrive con passione quello che, nel corso degli anni, è accaduto nelle strade e nelle case del piccolo centro del Materano. L’autore, Vincenzo Maida, a metà tra cronaca e narrazione, ha ripercorso le vicende salienti che hanno interessato il suo paese e hanno reso protagonisti i montalbanesi. Forse non tutti sanno, infatti, che a Montalbano sono nati personaggi illustri: da Francesco Lomonaco, amico e maestro di Alessandro Manzoni e secondo padre Gabriele Ronzano ispiratore del romanzo più famoso della storia della letteratura italiana “I promessi sposi”, a Nicola Romeo fondatore della famosa casa automobilistica Alfa Romeo (palazzo Romeo è ancora esistente), da Rachele Cassano a Niccolò Fiorentino, da Felice Mastrangelo a Placido Troyli.

“I muri parlano” racchiude anche descrizioni di scorci che sono stati testimoni di storie d’amore e tradimenti pagati col sangue, segreti inconfessabili e vite eccezionali. Nel testo sono narrati anche episodi del passato che testimoniano del legame solidale che in un passato lontano ha unito la comunità pisticcese e quella montalbanese”.

Correlati