Olimpia Matera supera Luiss Roma e blinda il quarto posto in classifica

Non sarebbe potuto andar meglio il turno infrasettimanale di mercoledì, 17 aprile 2019: l’Olimpia Matera ha superato, infatti, in trasferta la Luiss Roma con il punteggio di 66 a 76. La partita era valida per il recupero della ventisettesima giornata del Campionato Nazionale di Pallacanestro – Serie B “Old Wild West” – Girone D, e rappresentava la seconda delle tre chance, per i biancoazzurri, di mettere al riparo la quarta posizione in classifica da possibili incursioni dal basso, e così è stato – dopo la sconfitta di domenica al Palasassi con la capolista Caserta. Occorre precisare che, in tutto il torneo, l’Olimpia ha sempre occupato le prime posizioni, per cui era legittimo, per i giocatori materani, puntare a un ranking finale in linea con l’encomiabile condotta fin qui tenuta. Con quaranta punti guadagnati in ventinove partite (pari al 69% di vittorie), adesso la compagine della città dei Sassi si è collocata stabilmente nella zona Play Off della classifica alle spalle di Caserta (52), Palestrina (48) e Salerno (48), e precede Reggio Calabria (37), Luiss Roma e Napoli (34) e HSC Roma (32).

Il coach Agostino Origlio conferma la sua soddisfazione: “Siamo molto contenti di questo risultato, che oltre alla vittoria ci garantisce una posizione in classifica di privilegio, il quarto posto; siamo stati per tutto l’anno nelle posizioni alte e volevamo consolidare questo livello. Sappiamo che la stagione regolare è agli sgoccioli e vogliamo raggiungere i Play Off nella migliore condizione mentale, attenti – come saremo – a quanto questo secondo campionato ci può regalare.”

La partita del Pala Luiss, che presentava alla vigilia non poche insidie, si è sviluppata – nei primi tre quarti – lungo un confronto punto a punto piuttosto fluido, nel quale le contendenti si alternavano al comando e sistematicamente neutralizzavano i reciproci tentativi di allungo: i tre parziali si sono conclusi con il punteggio di 16 a 16 (Q1), 20 a 19 (Q2) e 18 a 23 (Q3), con un vantaggio massimo di sette punti a favore di Matera nel terzo tempo. E’ nell’ultimo quarto, partendo da un margine risicato di quattro punti (54 a 48), che l’Olimpia ha sferrato il colpo finale con fredda determinazione, lasciandosi alle spalle una caparbia avversaria che, tuttavia, nulla ha potuto di fronte alla fuga finale degli ospiti: +14 a due minuti dalla fine, e controllo totale fino al termine del match, conclusosi per 66 a 76.

Racconta l’allenatore: “È stato un impegno difficile, contro una squadra che ambiva anch’essa al quarto posto: conoscevamo le difficoltà, soprattutto in trasferta e dopo le ultime prestazioni fuori casa infruttifere; del resto su questo campo hanno perso le due squadre più forti, Salerno e Caserta. Un plauso meritano i nostri ragazzi per esser stati sempre dentro la partita; è stata una gara brutta dal punto di vista dello spettacolo, ma sapevamo che dovevamo essere attenti e cinici e ci siamo riusciti. La concentrazione e la voglia di vincere sono stati due fattori importanti, e siamo stati contenti di portare un risultato di prestigio a Matera”.

Tra i materani, in doppia cifra Pasquale Battaglia (16 punti), Andrea Iannilli ed Enzo Cena (15). Le percentuali di realizzo riferiscono che i tiri da tre punti hanno prodotto un buon 42% di successo (10 su 24), i tiri dall’area il 57% (10 su 24) e il 60% per i 6 tiri liberi su 10, al termine di una partita complessivamente corretta su entrambi i fronti (19 falli commessi e 15 subiti dalla formazione materana).

L’ultima partita di campionato (trentesima giornata – quindicesima di ritorno) è in programma sabato 20 aprile 2019 alle 20:30 al PalaBorrelli di Scauri; arbitreranno Vito Castellano di Legnano e Michel Bavera di Desio. Conclude Origlio: “Ora abbiamo l’ultimo impegno di campionato a Scauri, i due punti conteranno poco perché non potremmo migliorare la posizione in classifica che abbiamo conquistato oggi definitivamente. Sarà una partita ravvicinata, la terza nel giro di sei giorni, e dovremo riuscire a gestire le nostre risorse mentali e fisiche, che nelle due gare precedenti sono state consumate oltremodo. Naturalmente, arrivare a questa partita con un risultato già acquisito ci permetterà di presentarci meglio ai Play Off, dove ci attendono scontri decisamente più complicati. Andremo a Scauri per provare a migliorare le nostre cose, poi ci tufferemo con tutte le forze nella post season, dopo che sabato sera avremo appreso il nome dei nostri prossimi avversari”.

Con il quarto posto l’Olimpia Matera avrà diritto a disputare al Palasassi la prima partita (e l’eventuale spareggio) dei quarti di finale dei Play Off; inoltre, il buon piazzamento potrebbe rivelarsi utile anche nel prosieguo del mini torneo, poiché la regola prevede che sia sempre la squadra con la migliore posizione nella regular season ad ottenere il vantaggio del fattore campo. Recita, infatti, il regolamento: “I quarti di finale si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara 1 ed eventuale gara 3 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. Gli accoppiamenti verranno determinati incrociando le posizioni in classifica delle prime 8 classificate del girone A con le prime 8 classificate del girone B e le prime 8 classificate del girone C con le prime 8 classificate del girone D”.

Dunque la formazione lucana dovrà confrontarsi con la quinta classificata del girone C che, a una giornata dal termine, propone in sequenza – tutte a 36 punti – Bisceglie (terza), Fabriano (quarta) e Pescara (quinta) – l’ordine deriva dai risultati e dalla differenza punti conseguiti negli scontri diretti. Nell’ultima giornata, che tutte le squadre di Serie B giocheranno la sera della vigilia di Pasqua, Pescara e Bisceglie si affronteranno in uno scontro diretto, mentre Fabriano ospiterà Teramo. Con questa combinazione variegata di possibili risultati, soltanto i verdetti finali delle due partite riusciranno a stabilire con certezza chi sarà la prossima ospite al Palasassi di Matera.

Oltre al match tra Scauri e Olimpia, gli altri sette appuntamenti di sabato sera del girone D prevedono i confronti tra Palestrina e HSC Roma, IUL Roma e Valmontone, Battipaglia e Capo D’Orlando, Reggio Calabria e Luiss Roma, Caserta e Palermo, Pozzuoli e Salerno, Catania e Napoli.

TABELLINO

Luiss Roma – Olimpia Matera 66-76 (16-16, 20-19, 18-23, 12-18)

Luiss Roma: Francesco Infante 17 (6/11, 0/0), Leonardo Marcon 15 (5/8, 1/1), Francesco Veccia 12 (3/4, 2/5), Antongiulio Bonaccorso 8 (1/3, 1/3), Andrea Martino 7 (3/3, 0/1), Francesco Gellera 4 (2/4, 0/0), Francesco Faragalli serroni 3 (0/4, 1/2), Alberto Navarini 0 (0/0, 0/1), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0), Alessio Di carmine 0 (0/0, 0/0), Federico Garofolo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Rota 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 25 1 + 24 (Francesco Infante 9) – Assist: 14 (Francesco Infante 5)

Olimpia Matera: Pasquale Battaglia 16 (2/6, 4/7), Andrea Iannilli 15 (6/11, 0/0), Enzo Cena 15 (4/7, 2/5), Daniele Merletto 8 (2/3, 1/4), Renato Buono 8 (2/2, 1/3), Giacomo Sereni 6 (3/5, 0/0), Maurizio Del testa 5 (1/1, 1/4), Daniel Datuowei 3 (0/0, 1/1), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Andrea Iannilli 13) – Assist: 14 (Daniele Merletto 8)