Lenny Kravitz presenta il nuovo singolo “Johnny Cash” tratto dall’album Raise Vibration, disponibile su BMG. Ascolta qui “Johnny Cash”.

Una chitarra accompagna la dolce melodia di “Johnny Cash”, una ballad carica di emozione e sorretta da un groove funk. Arrangiata e prodotta dallo stesso Lenny, la canzone è una chiamata alla compassione ed è uno dei momenti più delicati di Raise Vibration.

“Hold me like Johnny Cash / When I lost my mother / Whisper in my ear / Just like June Carter” canta, ricordando il giorno in cui le due leggende della musica country gli hanno donato conforto dopo aver appreso la notizia della morte della madre.

“È stato un bellissimo momento di umanità e amore”, racconta Lenny. L’amore è sempre stato il messaggio che il poliedrico artista ha voluto trasmettere e lo fa anche in questo brano, un viaggio lungo sei minuti che accompagna l’ascoltatore oltre i confini di ogni genere.

Lenny Kravitz con il suo undicesimo album porta a livelli mai raggiunti prima l’unione di rock ‘n’ roll, funk, blues e soul. Arricchito da un’ispirazione più giovanile ma illuminato dalla saggezza di una carriera trentennale, l’album rappresenta una rinascita creativa, un lavoro brillante, solido e con uno spirito sconfinato.

About Lenny Kravitz

Considerato uno dei più grandi artisti rock dei nostri tempi, Lenny Kravitz ha superato generi, stili, razze e ceti, nel corso di una carriera musicale di 20 anni. Dall’uscita di Let Love Rule nel 1989, il compositore, produttore e polistrumentista ha venduto 40 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto quattro GRAMMY® Awards consecutivi, stabilendo il record di vittorie nella categoria ‘Best Male Rock Vocal Performance’. I colleghi Madonna, Aerosmith, Prince, David Bowie, Mick Jagger, Jay-Z, Drake, Avicii, e Alicia Keys hanno colto l’occasione di collaborare con lui. Attore acclamato, le sue comparse sul grande schermo includono The Hunger Games, Precious e The Butler di Lee Daniel. La sua azienda creativa Kravitz Design Inc, raccoglie un portfolio notevole, da alberghi a progetti condominiali, residenze private e leggendari brand come Rolex, Leica e Dom Perignon.

