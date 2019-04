ESCE IL NUOVO SINGOLO DI GIULIA PENNA: “SEMPRE BENE”

“Stavolta ve parlo come magno”

Milano, 5 aprile 2019 – Si intitola “Sempre bene” il nuovo singolo di Giulia Penna, disponibile, da oggi, sul suo canale You Tube e su tutti i digital store.

Dopo il successo del brano “Dietro di me”, che aveva confermato la maturazione e crescita artistica di Giulia, la cantante e creator scrive una canzone che esprime e unisce le sue due anime. Giulia è l’eclettica creator che, sulle piattaforme digitali, è capace di incantare milioni di fan con web serie esilaranti, stories e post ironici, format musicali e Vlog divertenti ed è anche una cantante di talento, premiata e riconosciuta al Festival di Castrocaro del 2014 e al concorso internazionale Jerry Goldsmith Awards nel 2016 e dalle milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il testo, da lei scritto in collaborazione con una nuova squadra di autori (Alessandro Fapanni, Giovanni Bottoglia e Maurizio Vinci aka Willy Damasco ), gioca con la sua “romanità”, tanto apprezzata dai suoi followers, e con il suo essere vera, priva di filtri, sia nella vita reale che in quella virtuale. “Avevo il desiderio di uscire con un brano gioioso, positivo – racconta Giulia – volevo parlare della mia vita di tutti i giorni con il sorriso, proprio come faccio sui social senza trucco e senza inganno riportando questa mia “sincerità” anche nella musica. Tutto quello che ci appare complicato o che etichettiamo come “sfortuna” sono spesso solo dei fatti, degli episodi che possono in realtà aprire porte meravigliose e non apparire più come sfortunati. Ecco perché il titolo è “Sempre bene” perché la vita è “sempre un bene”, qualsiasi cosa accada”.

Il testo ha degli inserti in “romanaccio” che fanno venir fuori la natura verace di Giulia.

L’arrangiamento è anni ’80 ma allo stesso tempo molto fresco e attuale, perfetto per il mood giocoso della canzone, con un ritornello molto melodico.

Il brano è stato prodotto negli studi di Indiebox Music Hall a Brescia.

Le voci son state registrate e prodotte da Sabatino Salvati.

Il singolo viene distribuito da Artist First.

Giulia è un’artista a tutto tondo, la musica è la sua passione più grande e i social sono il suo palcoscenico. Studia danza, recitazione, pianoforte e chitarra. Nel 2013 entra a fare parte del coro gospel “Phonema Gospel Singers”e si esibisce su Rai Uno.

Nell’estate del 2015 interpreta, per le strade diRoma, cover in italiano e in inglese, posta i suoi due primi video su Facebook e fa milioni di visualizzazioni. Comincia la sua avventura sul web e inizia a pubblicare regolarmente i #simpavideo (canzoni divertenti scritte in dialetto romano, cantate su basi di brani famosi).

Tra il 2016 e il 2017 pubblica 4 brani inediti sul suo canale YouTube: Odio l’estate, Fuori è già Natale, Legocentrico (2,2 milioni di visualizzazioni) e Dietro di me (che supera 2,5milioni di visualizzazioni). Nel 2018 esce “Se mi lasci ti disso”, il freestyle con Shade, che supera 2,5 milioni di visualizzazioni. Ha partecipato al Festival di Castrocaro aggiudicandosi il 2° posto e ha vinto il concorso GIAM Academy. Ha recitato nella serie televisiva di Corrado Guzzanti “Dov’è Mario”, è stata protagonista del film «Un Natale al Sud» diretto da Federico Marsicano e interpretato da Massimo Boldi e Biagio Izzo, recita nella Serie TV “L’Involontario”, realizzata da Officine Buone e Fondazione Cariplo in onda su MTV.it. e vince il Premio di Migliore Attrice italiana al Roma Web Fest. A maggio 2018, si è aggiudicata il primo posto nella challenge internazionale di Musical.ly, 1MillionAuditionEU, nella categoria TALENTO.