A Policoro il concerto di Jovanotti, il 13 Agosto prossimo

E’ stata aperta venerdì 21 dicembre, sul noto sito Ticketone, la vendita dei biglietti per la tappa di Policoro del Jova Beach Party 2019, la tournée che porterà Jovanotti ad esibirsi sulle principali spiagge d’Italia.

Il concerto si svolgerà martedì 13 agosto sulla spiaggia libera di Torre Mozza, tra il Circolo Aquarius e il lido del complesso Marinagri; l’accesso è previsto dalle ore 16.

Il costo del biglietto è di 59,80 euro.

Il Jova Beach Party sarà più di un concerto, più di un dj set: una festa lunga dal tramonto alla notte in cui si alterneranno molti ospiti. Ci saranno consolle, palchi, giochi, un’area bambini e soprattutto il mare. Tutto all’insegna dell’ecosostenibilità, con la partnership del Wwf.

Ancora incerto il cast degli ospiti: di sicuro ci saranno nomi di spicco del panorama musicale italiano e internazionale assieme ad artisti lucani.

Quella di Policoro è finora l’unica tappa lucana: il tour di Jovanotti partirà il 6 luglio da Lignano Sabbia d’Oro per passare da Rimini, Castel Volturno, Barletta, Olbia, Albenga, Viareggio, Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Vasto. Il viaggio per l’Italia si concluderà sabato 24 agosto in montagna, a Plan de Corones.