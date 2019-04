Pisticci: Voragine in pieno centro, perchè non si interviene?

E’ mai possibile che una voragine in pieno centro, possa rimanere per mesi scoperta – con tutti i pericoli che la cosa comporta – senza che qualcuno si preoccupi di intervenire? Era già così dopo il ferragosto 2018 quando lo segnalammo la prima volta ( lo avevamo comunque già fatto parecchi mesi prima quando esisteva solo una buca). Parliamo di un indecoroso spettacolo quasi all’ingresso sud del quartiere residenziale. La nostra documentazione fotografica, sicuramente spiega bene quella che è la criticità di questa particolare situazione che va avanti da tempo. Il riferimento in particolare, è relativa alla parte laterale lungo l’ultimo tratto della provinciale che dal bivio di via Pomarico, conduce alla Stazione FF.SS. per circa un centinaio di metri di lunghezza. Il tratto era fiancheggiato lateralmente da griglie in metallo a copertura di una profonda cunetta con canale di scolo. Quasi all’inizio di questa arteria e precisamente sulla parte destra in direzione dello scalo, oltre un anno e mezzo fa, un tratto di quelle griglie venne divelto, lasciando completamente scoperta una grossa buca profonda (a misura di uomo), che così poteva rappresentare un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità ( che noi regolarmente segnalammo). Il tratto infatti, è parecchio frequentato da adulti e bambini del quartiere e del borgo, tutti potenziali vittime di sfortunate cadute. Ora però, la situazione che descriviamo, è notevolmente peggiorata in quanto tutto un tratto laterale che insisteva intorno alla buca, per oltre una decina di metri, ha ceduto, creando una specie di voragine per uno spettacolo poco edificante, con pezzi di cemento e basoli caduti nel sottostante cunicolo. L’area interessata, oggetto di continua osservazione da parte dei residenti, fino a qualche tempo fa, era stata recintata con transenne in ferro. Ora non più, in quanto lo stato di…. sicurezza è rappresentato da un semplice perimetro di strisce di nastro bianco ( baluardo……. insormontabile !!!) come mostra la foto. Non sappiamo a chi spetta intervenire. Qualcuno dovrà pure farlo. Dispiace comunque, ritornare su certi argomenti che trattano la sicurezza delle persone e delle cose. Finora, per fortuna, non si è verificato alcun incidente, ma la cosa deve comunque far rimanere vigili, sperando che qualcuno, grazie anche al nostro servizio, possa finalmente intervenire in modo appropriato per eliminare questa pericolosa criticità. MICHELE SELVAGGI

