CASTELLANETA: ENELX E L’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA PER LA MOBILITÀ ELETTRICA A ZERO EMISSIONI

Subito operativo il protocollo d’intesa: in funzione a Castellaneta, in provincia di Taranto, le prime infrastrutture di ricarica Castellaneta, 16 aprile 2019 – Entra nel vivo l’accordo tra Enel X e l’Associazione Borghi Autentici d’Italia finalizzato a promuovere lo sviluppo e la diffusione della mobilità urbana e sostenibile nei piccoli borghi che hanno aderito all’iniziativa. Il protocollo d’intesa prevede l’installazione di infrastrutture di ricarica in tutti i comuni aderenti all’Associazione Borghi Autentici, con l’obiettivo prioritario del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo del territorio, riconoscendo alla mobilità elettrica grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico. La presentazione del protocollo si è tenuta presso la sede del Comune di Castellaneta alla presenza del Sindaco Giovanni Gugliotti, di Luigi Ottaiano, Responsabile e-Mobility Italia di Enel X, di Rosanna Mazzia, Presidente dell’Associazione Borghi Autenticid’Italia e di Stefania Giannico, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Castellaneta. Nei Borghi finora coinvolti sono stati già installati da Enel X oltre 220 punti di ricarica di tipo Pole Station, infrastrutture gestite con le più avanzate tecnologie informatiche che consentono,grazie a controlli da remoto, di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile. Offrono inoltre la possibilità di ricaricare i veicoli in modo semplice,veloce,conveniente e sicuro. A Castellaneta sono 5 i punti di ricarica installati in piazza John Kennedy, via David Scott, via Don Luigi Sturzo, via Giuseppe Ungaretti, piazza Dell’ Europa Unita. “Castellaneta è una città sempre più “smart”, grazie a lavori pubblici e servizi che le consentono di crescere giorno dopo giorno, con un approccio ecologico integrato che mette insieme un oculato utilizzo delle risorse pubbliche con la sostenibilità ambientale degli interventi, ha dichiarato il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti. Opere che spesso riusciamo a realizzare grazie alla capacità di intercettare finanziamenti e opportunità a costo zero per i cittadini, come la partnership sottoscritta fra l’Associazione Borghi Autentici ed Enel X, che ha permesso l’installazione di 10punti di ricarica per veicoli elettrici, consentendo a cittadini e turisti di cogliere i vantaggi offerti dalla mobilità elettrica e sostenibile. Servizi che rafforzano la nostra strategia di sviluppo e la qualità delle nostre politiche ambientali, certificata dai prestigiosi riconoscimenti di Spighe Verdi e della Bandiera Blu.”. “La sottoscrizione del protocollo – ha dichiarato Luigi Ottaiano Responsabile e-Mobility Italia – ci permette di avere una diffusione ancora più capillare sul territorio nazionale ed in particolare nei borghi aderenti all’Associazione Borghi Autentici d’Italiadei quali è necessario garantire la conservazione e salvaguardia.L’accordo si inserisce nel piano nazionale per la realizzazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici, che vedrà la posa di circa 7mila infrastrutture di ricarica entro il 2020, corrispondenti a circa 14.000 punti di ricarica, per arrivare a 28mila punti di ricarica nel 2022, secondo un piano flessibile che moduleremo in funzione dell’evoluzione del mercato. Questo programma prevede una copertura capillare in tutte le Regioni italiane e contribuirà alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti.”.

“Occorre puntare sugli elementi distintivi ed innovativi di attuazione delle politiche sostenibili a supporto dei piccoli borghi italiani. L’accordo quadro nazionale con ENEL X consente ai comuni associati a Borghi Autentici d’Italia di vedere installati moderni sistemi di ricarica, senza oneri per le amministrazioni, che costituiscono un ulteriore elemento di resilienza per i cittadini sensibili ai temi ambientali ed un elemento di attrazione per i turisti che si muovono su veicoli ad emissioni zero e che raggiungono le nostre destinazioni non solo come punto terminale di un viaggio ma come luoghi da conoscere, dove vivere esperienze e incontrarele nostre comunità. Il programma di adesione all’iniziativa è già attivo da qualche mese con oltre 90 comuni che hanno già deliberato per l’installazione dei punti di ricarica. Oggi siamo qui a Castellaneta per ribadire l’impegno dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia per sostenere tutte quelle iniziative coerenti, come questa, ai principi fondativi dell’Associazione ed al nostro Manifesto”, ha dichiarato Rosanna Mazzia Presidente dell’Associazione Borghi Autentici- d’Italia. “Esprimo a mio nome e di tutta la Amministrazione comunale di Castellaneta, grande soddisfazione per aver portato la città ad essere tra le prime in provincia di Taranto e in Puglia ad essere dotata di 5 punti di ricarica elettrica che serviranno sia il borgo sia la marina, ha dichiarato Stefania Giannico Vice Presidente del Consiglio Comunale. Il mercato delle automobili elettriche segna, infatti, un trend in forte ascesa e

Castellaneta vuol farsi trovare pronta alla sfida che ci condurrà alla transizione verso l’energia pulita. Essenziale, dunque, garantire la disponibilità di punti di ricarica al fine di consentire la diversificazione del mix di carburanti per il trasporto. Auspichiamo che anche altri comuni della provincia di Taranto, già nota alla cronaca per questioni ambientali, possano sottoscrivere il protocollo e lanciare un segnale positivo alla collettività” Le infrastrutture di ricarica di EnelX sono dotate di una doppia presa, conformi agli standard italiani e internazionali, consentendo così di ricaricare tutti i veicoli elettrici presenti oggi sul mercato e quelli di nuova generazione. Tutti i cittadini potranno usufruire delle colonnine di ricarica installate in città e nel resto d’Italia, utilizzando la App EnelX Recharge, pagando istantaneamente la ricarica effettuata, o sottoscrivendo un contratto con un qualsiasi fornitore di servizi di ricarica abilitato sull’infrastruttura di EnelX. Pochi euro per un pieno di energia in grado di muovere mezzi elettrici privi di qualsiasi tipo di emissione inquinante.

