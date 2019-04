MARCONIA: “Mi Piace se Tri…muovi”

In vista della gara nazionale di triathlon, organizzata presso il Porto degli Argonauti il prossimo 25 aprile, Basilicata Nuoto 2000 organizza, in occasione della distribuzione dei pacchi gara agli atleti partecipanti, in programma mercoledì 24 aprile in Piazza Elettra, l’evento per bambini “Mi Piace se Tri…muovi”, che darà la possibilità ai bambini di Marconia e Pisticci di provare uno sport multidisciplinare come il triathlon con il Tecnico Istruttore FITri Rossana Lo Vaglio. Per partecipare all’iniziativa sono necessari la bicicletta, il casco, le scarpe da ginnastica e la presenza dei genitori che potranno assistere alle attività in programma.

