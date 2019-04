Gli auguri della Cdo al Presidente Bardi: “Scegliere il merito e le competenze”

“A distanza di qualche settimana dalla conclusione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e della Giunta Regionale, Compagnia delle Opere di Basilicata, nell’augurare buon lavoro ai neo eletti, ancorché non ancora ufficialmente proclamati, sente il dovere di fare un appello al Presidente Bardi affinché faccia ogni sforzo per l’individuazione di figure di alto profilo professionale soprattutto in quei Dipartimenti in cui i lucani hanno sofferto maggiormente.” lo si legge in una nota della Cdo Basilicata in vista dell’imminente insediamento del nuovo consiglio regionale e del Presidente Bardi.

“Al di la delle analisi e delle disamine del voto del Marzo scorso, – dichiara Francesco Perone, il Presidente della Compagnia delle Opere di Basilicata – quello che è emerso dalle urne è la volontà di una rottura con le “pratiche” del passato. I lucani reclamano a gran voce il cambiamento, quello vero che però sappia dare risposte concrete.

Tanto nel settore della Sanità, quanto in quello dell’Agricoltura e delle altre attività produttive dei Servizi e dell’Industriali, ci si aspetta che a guidare la macchina amministrativa siano professionisti di elevato profilo che abbiano già dimostrato in maniera incontrovertibile la loro capacità di gestire realtà complesse.”

