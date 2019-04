Coldiretti su opportunità offerte da accordo forniture nocciole lucane alla Ferrero

Vanno avanti le attività legate alla stipula da parte della Rete di Impresa Basilicata in Guscio di un contratto quadro di approvvigionamento nocciole con Ferrero trading lux sa relativamente alla fornitura di nocciole. Il punto sulla situazione e soprattutto le opportunità per le aziende agricole interessate ad aderire alla Rete di Impresa saranno al centro di una conferenza stampa in programma domani a Potenza, alle ore 10 presso la sede regionale di Coldiretti Basilicata . Nel corso dell’incontro con i giornalisti verranno illustrate le azioni a sostegno degli investimenti che, tramite Credit Agricole, verranno implementate a servizio delle aziende, e l’attività di raccordo che CreditAgri Italia implementerà, grazie anche al sostegno della Coldiretti Basilicata, per facilitare l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla Banca. Alla conferenza stampa interverranno il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, il rappresentante legale della Rete di Impresa Basilicata in Guscio , Donato Lisanti, il responsabile Servizio Agri Agro Credit Agricole Italia, Emanuele Fontana e il regional manager Basilicata, Calabria, Campania e Puglia di Creditagri Italia s.c.p.a, Maurizio Sileo.

Correlati