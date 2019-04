Amministrative Nova Siri: La nota di “Nova Siri si Rinnova”

“Il risultato delle appena archiviate elezioni Regionali, ha dimostrato che la Basilicata ha puntato sul rinnovamento, su una nuova classe dirigente chiamata a dare il via ad nuova stagione politica, attesa da oltre 25 anni. Questa richiesta di rinnovamento e cambiamento non può non essere presa in esame anche dai comuni che si avviano a rinnovare i propri consigli comunali.

Questa aria nuova, si respira anche a Nova Siri , dove un gruppo di giovani e brillanti cittadini, sta lavorando in queste ore per mettere a disposizione della comunità la propria manodopera intellettuale, facendola confluire in un vero e rivoluzionario progetto politico innovativo.

Nova Siri, ha bisogno di sganciarsi da quel metodo politico vecchio, consumato e da “Prima Repubblica”, ha bisogno di dimostrare che può farcela grazie al suo enorme potenziale, se guidata da chi ha solo la volontà di farla crescere, proiettandola, come del resto le spetta, in palcoscenici più importanti e consoni al suo ruolo. E’ necessario costituire un gruppo di lavoro che abbia una visione nuova e moderna ma soprattutto libera, e che porti questo paese a costruire le basi per un futuro che non può più essere rimandato. Troppo tempo è stato perso, ora è arrivato il momento di mettere in cantiere progetti seri che portino sviluppo e rilancio nei settori trainanti della nostra economia, “Turismo, Agricoltura e Ambiente” con in primis il tanto discusso depuratore. C’è bisogno di stabilire contatti produttivi e di eliminare quei concetti campanilistici che hanno fatto solo rallentare la crescita del metapontino, per questo tra i progetti condivisi con la leadership regionale, vi è quello di realizzare la ” Città Metapontina” che coinvolge i comuni che ricadono nel territorio del metapontino con una popolazione di oltre 83.000 abitanti.

Il gruppo cercherà di aggregare e fare sintesi di quello che vuole essere il NUOVO, che partendo da una profonda autocritica di come si è intesa la politica in passato, si vuole modernizzare nei metodi e nelle idee e cercherà sin da subito di instaurare un proficuo dialogo con la comunità novasirese. Nei prossimi giorni sarà presentato ai cittadini di questa splendida terra un nuovo progetto e una visione di come intendiamo rivoluzionare la nostra Nova Siri, affinchè questo avvenga occorre che la comunità intera si unisca in un ottica costruttiva in questa rivoluzione pacifica che vibra nell’aria.”

Un gruppo di Cittadini di Nova Siri