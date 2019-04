Gravina in Puglia: Causa Fiera, saltano i mercati di Venerdì 19 e Venerdì 26 Aprile.

Su disposizione del Servizio municipale attività produttive, sulla base delle prescrizioni racchiuse nell’ordinanza sindacale recante il calendario del mercato settimanale, sono stati rinviati ad altra data gli appuntamenti mercatali programmati in coincidenza o a ridosso della Fiera di San Giorgio, che si aprirà il 24 Aprile per chiudersi il successivo 28 Aprile, richiamando in città centinaia di espositori e migliaia di visitatori.

Le due giornate di mercato oggetto di rinvio – quelle del 19 e del 26 Aprile – saranno tuttavia recuperate l’una Domenica 5 Maggio, l’altra Domenica 12 Maggio, precisano gli uffici comunali, in modo «da non pregiudicare in alcun modo le date già inserite nel calendario mercatale».