A Matera, per il “Mysterium Festival 2019” , la “Bibbia secondo Paolo Cevoli”

L’attore romagnolo interpreterà a modo suo i personaggi del “Libro dei Libri”. Fra i suoi maggiori successi teatrali, lo spettacolo pescherà note e accenti di personaggi amati al grande pubblico.

La Bibbia raccontata con il sorriso. Battute a raffica, ma sempre calibrate per un pubblico che vuole riflettere una volta di più sul Libro dei libri e trascorrere una serata in modo spensierato. Niente di meglio che farlo incontrando con uno degli artisti più amati della tv: Paolo Cevoli. Molti conoscono l’attore romagnolo per gli exploit fra Zelig, Colorado e altre trasmissioni televisive. Un po’ meno, forse, per i suoi spettacoli teatrali, sempre “sold out”, che porta in giro per l’Italia, appunto con enorme successo. Fra i suoi personaggi più amati Palmiro Cangini è l’assessore alle “attività varie ed eventuali”, Teddi Casadey, Lothar, Olimpio Pagliarani e Yuri, il “supertifoso” di Valentino Rossi.

Cevoli giovedì 18 aprile alle 21.00 sarà ospite all’Auditorium “Gervasio” di Matera con “La Bibbia raccontata nel modo di Cevoli”, spettacolo all’interno del “Mysterium Festival 2019”, promosso dall’ICO, Istituzione concertistica orchestrale Magna Grecia, insieme con Regione Basilicata, Fsc, Comune di Matera, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Basilicata Circuito Musicale.

La Bibbia, dunque. Il libro dei libri, il best seller dei best seller. Da tutti conosciuto anche se non da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca, via discorrendo.

Paolo Cevoli rilegge quelle storie come una grande rappresentazione teatrale, dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sulle tavole del palcoscenico dell’universo. Dio è il “primo attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia.

Scoperto da Gino e Michele, Paolo Cevoli viene invitato ad interpretare dai due popolari autori a Zelig, trasmissione in onda su Italia 1, dove porta alla ribalta il personaggio di Palmiro Cangini, assessore alle “Attività Varie ed Eventuali” del comune di Roncofritto. Per tutto il decennio è ospite fisso di Zelig e protagonista di tour estivi. Fra i suoi personaggi più noti: Palmiro Cangini, assessore alle “attività varie ed eventuali”; Teddi Casadey (“controparte” di Cangini), leader nel settore della “maialistica”; Lothar, macchietta surreale, inviato dall’agenzia “Eventi Mandrake Management 2003” come sostituto di vip; Olimpio Pagliarani, detto “Il lepro di Viserbella” e Yuri, il “supertifoso” di Valentino Rossi