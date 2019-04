Hockey su pista serie B, la HP Matera pareggia in casa 4-4 contro il Salerno nella prima giornata di Federation Cup

La HP Matera non va oltre il 4-4 in casa contro il Salerno nella prima giornata del girone H della Federation cup di hockey su pista di serie B. Avvio convincente della squadra allenata da Daniele Persia, sul doppio vantaggio grazie alle reti di Emanuele Gaudiano, siglate tra il 1’ e 24’’ ed il 7’ e 15’’, in chiusura di prima frazione poi la risposta degli ospiti, a segno con Durante al 21’ e 7’’ e Giudice al 22’ e 2’’, e squadre negli spogliatoi sul 2-2. Alla ripresa delle ostilità la musica non cambia e l’incontro rimane piuttosto equilibrato: la formazione di casa si porta sul 3-2 con Luca Santeramo al 9’ e 31’’, pareggiano gli ospiti al 14’ e 4’’ con Durante e si portano poi in vantaggio al 18’ e 26’’ con Ventre, quindi il definitivo 4-4 lo firma al 21’ e 48’’ Emanuele Gaudiano. In archivio il primo incontro della competizione, sabato prossimo alle 20:45 nuovamente in pista tra le mura amiche per il match contro il Giovinazzo, a riposo in occasione della prima giornata (del girone G fanno parte anche Eboli e Falchi Matera, di fronte in Campania nella giornata d’esordio con vittoria dei lucani per 8-3).

