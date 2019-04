Prefettura Matera, riunione Comitato Operativo per la viabilità

Nella mattinata dell’11 aprile scorso in Prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato operativo per la Viabilità “al fine di definire congiuntamente la pianificazione delle attività connesse alla migliore gestione del sistema viario di questa provincia, in occasione del previsto incremento della circolazione stradale, nella ricorrenza delle prossime festività Pasquali del 21 e 22 aprile, nonché dei ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio 2019”. E’ quanto scritto in una nota della Prefettura di Matera, in cui è specificato che all’incontro hanno partecipato anche “i rappresentanti della Provincia di Matera, del Comando Vigili del Fuoco, della sezione Polstrada di Matera, dell’Anas Basilicata e delle le Forze di Polizia, che hanno assicurato la predisposizione di idonei servizi di vigilanza e di pattugliamento su tutte le arterie stradali ricadenti sul territorio provinciale, con particolare riferimento a quelle che saranno maggiormente interessate dall’afflusso turistico”. Gli enti proprietari e concessionari stradali “provvederanno – è evidenziato nel comunicato della Prefettura di Matera – ad assicurare la fluidità della circolazione nei periodi di maggior movimento veicolare attraverso un’aliquota integrativa di personale reperibile per interventi di somma urgenza ovvero modulando la turnazione di personale nelle fasce orarie di maggiore criticità. Con l’occasione, si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinchè adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme sulla circolazione stradale”.

Correlati