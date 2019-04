Domenica per il “Mysterium Festival” nel Santuario San Francesco da Paola “Vox” a Matera

Altro evento all’interno del “Mysterium Festival 2019”. Domenica 14 aprile alle 19.30 nel Santuario San Francesco da Paola di Matera, assisteremo a “Vox”, la voce del controtenore Maurizio Di Maio insieme con il Venusia Cello Quintet. Altra proposta interessante, dunque, inserita in uno scenario di grande suggestione, quella proposta dalla rassegna di Fede, Arte e Cultura in svolgimento nella Città dei sassi.

Merita particolare attenzione il protagonista della serata, Maurizio Di Maio (in arte DiMaio), romano, quarantuno anni, che indirizza i suoi primi passi artistici seguito da Mariagrazia Fontana. Con la Musicista/Vocalist nascono le prime collaborazioni televisive per Rai e Mediaset e le produzioni discografiche come corista (Giorgia, R.Zero, L.Dalla, O. Vanoni, Simply Red,L.De Crescenzo M.Bolton, G.Hallowel). Prosegue gli studi e collaborazioni con i maestri Tommaso Monaco, Fabio Lazzara. Negli anni le influenze artistiche e le varie collaborazioni portano DiMaio ad approfondire la sensibile passione per il teatro musicale ritrovandosi sul palco di noti musical, interpretando ruoli diversi per diverse produzioni di prestigio.

Negli anni perfeziona la tecnica vocale e canto barocco sotto la guida del maestro Giuseppe Nicodemo, da questi studi e dalla collaborazione con il maestro autore compositore Dario Faini (UNIVERSAL) nasce un progetto che lo porta ad incidere il suo primo album discografico firmando un contratto con Warner Music Italy e INRI Classic. Nel 2017 esce il suo primo Album “Debut” dove DiMaio esegue le più belle arie del repertorio Barocco unendole all’immaginario elettronico europeo. Da pochi mesi distribuito anche in China. Questo progetto lo presenta in una veste nuova che lo porta nei più importanti teatri nazionali. Attualmente è impegnato nella registrazione del suo nuovo album.

Questo il programma musicale di classici che Maurizio Di Maio Venusia Cello Quintet eseguiranno nell’occasione: con G. F. Haendel (1685-1759) da Ariodante Con l’ali di costanza; A. Vivaldi (1678-1741) Sento in seno ch’in pioggia di lagrime; A. Scarlatti (1660-1725) – da Giuditta Dormi o fulmine di guerra; G. Rossini Ouverture da Il barbiere di Siviglia; G. Rossini (1792-1868) Di tanti palpiti; G. Verdi (1813-1901) Preludio dall’opera Macbeth; P. Mascagni Intermezzo da Cavalleria Rusticana; R. Schumann (1810-1856) da Liederkreis Mondnacht; R. Strauss (1864-1949) Morgen; F. P. Tosti (1846-1916) A vucchella; P. I. Ciaikovskij (1840-1893) Kuda, kuda; G. F. Haendel da Imeneo Sorge nell’alma mia.