Anci Basilicata su legge regionale Parchi Eolici

Il Consiglio direttivo dell’Anci Basilicata, riunito oggi a Potenza fa sapere attraverso una nota di aver “preso in esame i problemi derivanti dalla approvazione di una norma che stabilisce i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile. Infatti, nel corso di una delle sue ultime sedute, il Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato la legge 13 marzo 2019 n. 4 che all’art. 13 dispone che “Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1” – 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l’obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste”. “Tale disposizione – prosegue l’Anci – consentirà fino all’adozione della pianificazione energetica, cioè per un tempo attualmente indefinibile, il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici con potenza doppia rispetto a quanto prima previsto. Sono ben note le conseguenze della diffusione dei parchi eolici in Basilicata. Questa norma aumenterà ulteriormente l’iniziativa sul nostro territorio che invece deve rispondere in modo corretto alle esigenze di sostenibilità e alla tutela del paesaggio”. L’Anci in particolare ritiene necessaria una maggiore attenzione sul cosiddetto “mini-eolico” ed ha quindi deciso “di chiedere al nuovo presidente della Regione e al Consiglio regionale di provvedere subito a rettificare la norma approvata abbassando sensibilmente il limite di potenza previsto” e al tempo stesso “un pieno coinvolgimento dei Comuni nella discussione sulla nuova pianificazione energetica ambientale della Regione”.

