Il Sindaco Rosanna Mazzia eletta Presidente dell’Associazione nazionale Borghi autentici d’Italia

Il nuovo Presidente Nazionale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia è l’Avvocato Rosanna Mazzia, Sindaco di Roseto Capo Spulico (CS). La Prima Cittadina della Città delle Rose è stata eletta nel corso della riunione del Consiglio Direttivo della associazione tenutasi Giovedì 11 Aprile nella sede operativa nazionale dell’Associazione a Salsomaggiore Terme.

Rosanna Mazzia succede nella prestigiosa carica al Sindaco del Comune di Melpignano, Ivan Stomeo, il quale ha guidato con ottimi risultati questa grande rete di comuni per due mandati. Il Sindaco di Roseto Capo Spulico, quindi, sarà per il prossimo triennio alla guida della famiglia BAI, fatta di “Territori e Comunità che ce la vogliono fare”. Una rete composta da oltre 270 comuni sparsi su 16 regioni d’Italia e 1 milione di Cittadini che vivono e rendono vivi ogni giorno questi Borghi.

L’ennesima prova della distintività, nel panorama nazionale, dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, che ha eletto alla massima carica associativa una donna, leader di un Consiglio Direttivo, composto da 18 persone, che rispetta appieno la parità di genere: nove donne e nove uomini che guideranno l’Associazione per il triennio 2019-2022. Rosanna Mazzia è Sindaco dal 2014 di un piccolo comune impegnato in un percorso di sviluppo significativo per migliorare la qualità di vita della comunità locale e la scelta associativa di avere eletto quale Presidente un amministratore di un piccolo comune calabrese, riafferma la grande attenzione dell’Associazione verso le nuove classi dirigenti locali delle aree con maggiore difficoltà economica e sociale del Paese.

L’Avv. Rosanna Mazzia già nell’ottobre del 2017 era stata cooptata dall’allora Direttivo, con Presidente Ivan Stomeo, per la sua grande capacità di interpretare le proposte del Manifesto dei Borghi Autentici nell’applicazione quotidiana del suo mandato politico, un mandato che denota grande considerazione e affetto verso la comunità rosetana, e capacità di ascolto e risposta ai fabbisogni condivisi del territorio, ma anche di sprone a fare sempre di più per contribuire, tutti, alla qualità di vita locale e nazionale.