Calcio: Elettra Marconia, ultima prova prima dei play off

Ultima di campionato per l’Elettra Marconia che domenica ospiterà al “Michetti” il Castelsaraceno.

Una settimana fa i rossoblù di mister D’Onofrio si sono assicurati la qualificazione ai playoff, grazie al pareggio conquistato sul campo dell’Irsina. Agli spareggi promozione la truppa marconese affronterà in trasferta il Bernalda, tappa fondamentale per l’esito della stagione. Intanto il Marconia dovrà chiudere la regular season nel migliore dei modi davanti ai suoi tifosi: “Il match contro il Castelsaraceno sarà importante per prepararci al meglio ai playoff – spiega il dirigente Gianluigi Quinto – Affronteremo una squadra senza obiettivi, ma che ha costruito un campionato importante, sfiorando l’accesso agli spareggi promozione. Dal canto nostro, i ragazzi, dopo il raggiungimento dei playoff, hanno smaltito la tensione e si sono proiettati con entusiasmo verso il finale di stagione. Ci piacerebbe salutare i nostri tifosi con una bella prestazione e con la vittoria, sicuri che non faranno mancare il loro apporto nel cammino playoff.

Per questo invitiamo i tifosi a riempire lo stadio e proiettarci tutti insieme alla semifinale degli spareggi, con la consapevolezza che la squadra può regalare grandi soddisfazioni alla nostra comunità”.

La sfida contro il Castelsaraceno avrà inizio alle ore 16 e sarà diretta dal signor Malvasi della sezione di Policoro.