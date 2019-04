Ginosa: Consegnati Attestati per le Giornate Fai

Sono stati consegnati stamattina gli attestati di “Apprendista Cicerone’’ agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado degli Istituti Comprensivi Deledda – S.G.Bosco e Calò che hanno preso parte alle Giornate FAI di Primavera dello scorso 23 e 24 marzo.

In quell’occasione, gli alunni hanno accompagnato e accolto gli oltre 300 visitatori giunti da fuori città presso i tre luoghi identitari individuati per l’evento: Piazza Orologio, Palazzo Tarantini e Chiesa di San Giuseppe.

Oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa, il giusto riconoscimento per l’impegno e passione messi in campo da ragazze e ragazzi alla presenza del Sindaco Vito Parisi, dell’Assessore all’Ambiente Filomena Paradiso e del Consigliere con delega al Museo Civico e Beni Culturali Angelo Moro. Presenti anche Massimo Cerra (Delegazione FAI Taranto) e le docenti responsabili.

«Seconda esperienza, secondo successo per la nostra comunità in occasione delle Giornate FAI di Primavera – hanno dichiarato il Primo Cittadino, l’Assessore Paradiso e il Consigliere Moro – il coinvolgimento delle scuole si è rivelato ancora una volta la carta vincente e, pertanto, ringraziamo i giovanissimi “Apprendisti Ciceroni’’ per l’ottimo lavoro svolto. L’esperienza da loro vissuta nella due giorni e le conoscenze apprese, faranno per sempre parte del proprio bagaglio culturale. Grazie agli studi e ricerche fatti, gli studenti hanno raccontato storia e particolarità dei tre siti simbolici del centro storico di Ginosa ai numerosi visitatori giunti, facendoli rivivere. Il loro lavoro, ha ridato nuova linfa alle radici del nostro territorio».