A Montalbano Jonico il 17 e il 23/04 lo spettacolo Occhi di madre

Mercoledì 17 e martedì 23 aprile nel Giardino delle Mura Medievali a Montalbano Jonico, su iniziativa dell’assessorato alla cultura, sport e turismo, in occasione delle festività pasquali verrà rappresentato il testo teatrale “OCCHI DI MADRE” di Emilio Andrisani, ispirato dallo Stabar Mater di Pergolesi, regia a cura dell’HermesteatroLaboratorio, ottimizzazione organizzazione organizzativa di Vincenzo Maida, interpreti: Caterina Santeceraria, Francesco Briamonte, Nunzia De Michele, MariaPina Lopatriello, Angela Quinto, Antonella Astore, Antonella Caricati, Giovanna Guarino, Martina Zinno, Patrizia Vitali, Pina Montano e Rosanna Grieco. La rappresentazione – si legge in una nota – inizierà alle ore 20.00 e verrà replicata alle ore 21.00 in entrambe le date. Stabat Mater dolorosa: l’inno di Pergolesi ci aiuta a percepire la gioia misteriosa, la consolazione paradossale, la certezza piena di vigore e di sfida alle cose che accadono. Ci aiuta sempre; e veramente Pergolesi è come un fratello che sostiene nel nostro cammino la fede comune, la memoria comune, la fedeltà comune alla Madre da cui l’avvenimento, ogni momento, parte per investire la nostra vita. Con questa riflessione don Giussani inaugurava il libretto del primo cd pubblicato all’interno della collana discografica “Spirto Gentil”, da lui fondata nel 1997. Lo spettacolo ruota intorno alla passione di Cristo trattando argomenti relativi alla sofferenza della Madre di tutte le madri nel vedere il proprio figlio perire per la salvezza dell’umanità. Una madre segue sempre le orme di un figlio, accompagnando tutti i suoi tormenti, per fargli superare le vicende amare e complesse della vita.

