Passaporto per Matera 2019 a 5 euro per gli studenti dell’Unibas

Dal 9 aprile gli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata hanno l’opportunità di acquistare il Passaporto per Matera 2019 al prezzo agevolato di 5 euro, grazie a un accordo fra l’Ateneo lucano e la Fondazione Matera Basilicata 2019.

Tale iniziativa viene promossa il 9 e 10 aprile a Potenza presso il Campus di Macchia Romana e il 12 aprile presso il Campus di Matera, nel corso degli Open Days Unibas, le giornate dedicate all’accoglienza dei futuri studenti universitari.

In tale occasione viene presentato ai visitatori il programma delle attività di Matera 2019 e le modalità per diventare protagonisti del percorso della Capitale Europea della Cultura 2019. Nelle due giornate a Potenza la vendita del Passaporto per Matera 2019 viene effettuata nell’area del DIMIE (Dipartimento di informatica ed economia). A Matera, nell’atrio di ingresso.

“Matera 2019 – sottolinea il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri – ha lavorato sin dalla fase di candidatura per allargare il pubblico della cultura. Per questo vogliamo che i giovani universitari dell’Ateneo lucano diventino uno dei pubblici più numerosi delle iniziative in programma in quest’anno speciale per la città di Matera e l’intera Basilicata”.

“L’Università della Basilicata – spiega la Rettrice Aurelia Sole – promuove la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali, locali ma anche nazionali e internazionali, e partecipa attivamente aprendo i due campus alle attività culturali di Matera 2019, quale proprio impegno istituzionale alla diffusione della cultura e al public engagement”