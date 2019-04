Montescaglioso: sabato la consegna del defibrillatore donato dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita”

Sabato 13 aprile, alle ore 10.00, presso la sala del Capitolo dell’Abbazia di S.Michele Arcangelo di Montescaglioso, l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” – nata dall’esperienza di una famiglia di Pomarico e del piccolo Gian Franco, colpito, nel maggio 2003, da leucemia acuta – offrirà in dono al Comune di Montescaglioso un defibrillatore automatico (DEA) completo di cassetta di custodia con relativa sostituzione delle piastre del dispositivo già in dotazione dell’I.C. Palazzo-Salinari.

La donazione, finalizzata alla promozione ed alla diffusione della cultura del primo soccorso e della emergenza (rianimazione cardiopolmonare), prevede la collocazione del dispositivo presso il Palazzetto dello Sport “K. Woytila”, luogo di aggregazione socioculturale oltre che sportivo, a servizio sia degli alunni e delle attività scolastiche che dell’intera comunità.

Prenderanno parte alla cerimonia, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita”, le autorità locali, gli alunni ed i docenti dell’I.C. Palazzo Salinari (classi VB e VD della scuola primaria, III C e III B della scuola secondaria) ed i ragazzi dell’Associazione della Legalità #giovaniperlalegalitàPaoloGallipoli.

Un momento, crediamo, significativo per la comunità scolastica, sia per la valenza didattica e formativa del progetto che per il consolidamento, efficace, delle buone pratiche messe in atto e realizzate nell’asse scuola-territorio-comunità.