Matera, Angelo Lapolla si dimette da Vice presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana

Il Consigliere Comunale /Provinciale Angelo Lapolla ha comunicato le dimissioni da Vice presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana a seguito dell’elezione nel Consiglio provinciale di Matera.

“Ringrazio – è scritto in una lettera – il Sindaco Raffaello De Ruggieri per la fiducia accordatami dall’inizio del mandato da Consigliere comunale in qualità di delegato nel Consiglio direttivo del Parco della Murgia Materana ed i due Presidenti che si sono succeduti l’Ing. Pierfancesco Pellecchia e il Dott. Michele Lamacchia per il grande lavoro svolto insieme per la tutela del nostro patrimonio ambientale.”

“Ho scelto di rinunciare a questa carica – continua – perché non ritengo opportuno favorire una sovrapposizione di cariche istituzionali.

Oltre a continuare a lavorare come Consigliere Comunale, sono pronto a dare il mio contributo in seno al Consiglio provinciale di Matera, al fianco del Presidente dott. Piero Marrese, per favorire lo sviluppo socio economico dei comuni della Provincia di Matera.”