Matera 2019, da domani disponibili gli occhialini da temponauta

Saranno disponibili da domani – fino ad esaurimento scorte – gli occhialini da temponauta prodotti dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 per promuovere il passaporto per Matera 2019 e il concetto di cittadino temporaneo.

“Già nel dossier di candidatura – spiega il direttore generale della Fondazione, Paolo Verri – abbiamo puntato moltissimo sul concetto di cittadino temporaneo, ovvero di un turista che non si ferma a osservare passivamente la straordinaria bellezza della città, ma vive e respira questi luoghi, magari anche producendo qualcosa per sé e per gli altri. Molti piani strategici sul turismo, sia nazionali che europei oggi stanno puntando molto sul concetto di cittadino temporaneo. Anche in questa circostanza Matera 2019 è riuscita a guardare in anticipo quello che sta succedendo oggi in Europa. Gli occhialini non sono solo un gadget, ma rappresentano anche uno straordinario veicolo di comunicazione per guardare le città in modo diverso e in modo più originale. Ci auguriamo che tanti cittadini si rechino ai nostri due infopoint per ritirarli magari scattando un selfie per pubblicarlo sui nostri canali social con l’hashtag #passport2019”.

Gli occhialini saranno da domani in vendita presso gli infopoint Matera 2019 di Matera che osservano i seguenti orari: Via Lucana, dal lunedi al giovedì, dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 20, dal venerdi alla domenica, orario continuato dalle 9 alle 20; negli ipogei di piazza San Francesco stessi orari ma con chiusura il lunedi.

Gli occhialini costano 1 euro per coloro che sono in possesso di passaporto, 3 euro se no si possiede il passaporto.

Sarà possibile acquistare un solo paio di occhialini al costo di 1€ per passaporto, mentre per gli occhialini a 3€ non ci sono limiti di acquisto.

Per acquistare gli occhialini al costo di 1€ sarà necessario recarsi negli infopoint portando con sè il passaporto.