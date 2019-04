L’esperienza dell’Agenda Urbana dell’Umbria. Verso una politica integrata di sviluppo urbano sostenibile

La Regione Umbria, in collaborazione con IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura, organizza una giornata di approfondimento, di confronto e di sintesi sui temi al centro dell’Agenda Urbana dell’Umbria.

Garantire uno sviluppo urbano che sia sostenibile e che offra nuovi servizi al cittadino: sono questi gli obiettivi generali dell’Agenda Urbana.

L’Agenda Urbana si pone l’obiettivo di assicurare maggiore vivibilità e attrattività alle città, incluse le medio piccole, che divengono così motori dello sviluppo di un territorio, integrando le politiche di riqualificazione urbana con l’erogazione più efficiente e innovativa di servizi a beneficio dei “city user”.

Essa viene sviluppata in particolare con il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 – 2020 (POR FESR), ed è rivolta allo Sviluppo Urbano Sostenibile dei cinque poli abitativi umbri più grandi: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto. Accanto all’attuazione degli interventi, si sta costruendo un nuovo modo di pensare e progettare che richiede da un lato capacità di visione e dall’altro capacità di ascoltare i cittadini, in una logica che parta veramente dal basso e che vede nella cooperazione tra soggetti diversi l’unico strumento per affrontare al meglio la sfida. In questo contesto si collocano il laboratori formativi L.U.C.E., Luoghi Urbani Crescono Esperienze, con l’obiettivo di disseminare sul territorio cultura, competenze e professionalità che siano in grado di riorientare concretamente le scelte e le azioni programmate in tale ambito.

L’Agenda Urbana dell’Umbria rappresenta un’importante occasione per contribuire a ridisegnare e modernizzare le città della regione attraverso la digitalizzazione dei servizi e dei processi amministrativi, il sostegno ai piani di mobilità ed efficienza energetica urbana, il sostegno alle azioni di promozione e fruizione culturale e naturale del territorio, nell’ottica di puntare a strategie integrate di sviluppo che contribuiscano al passaggio dalla riqualificazione urbana alla visione urbana.

Due le sessioni previste:

ore 9/13 “Laboratori Urbani Costruiscono Esperienze. I laboratori formativi nell’esperienza dell’Agenda urbana dell’Umbria”.

Intervengono: Stefano Ciurnelli, Mauro Annunziato, Emilia Giorgi, Antonio Brunori.

Michela Furiani e Lucio Caporizzi – Regione Umbria.

ore 15/17,30 “Le prospettive delle politiche di sviluppo urbano sostenibile in Umbria – verso la programmazione 2021-2027”

Intervengono: Aldo Bonomi, Cino Zucchi, Luca Zevi.