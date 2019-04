La Presidente uscente della Regione saluta la città e incontra il Sindaco De Ruggieri

Il Sindaco, Raffaello De Ruggieri, ha ricevuto nel pomeriggio di oggi al Comune di Matera, la Presidente facente funzioni della Regione Basilicata, Flavia Franconi, che ha voluto, prima di congedarsi ufficialmente dal suo incarico, portare il suo saluto alla città di Matera.

Nel corso del colloquio, durato circa mezz’ora, De Ruggieri ha ringraziato Franconi per il suo impegno e lodato il rapporto di collaborazione istituzionale che si è instaurato tra i due Enti che è stato determinante nel consolidamento degli obiettivi di Matera Capitale europea della Cultura 2019.

La Presidente uscente della Regione ha raccontato di portare con sé un grande ricordo della città, che ha visto trasformarsi, in questi anni, fino a diventare un centro cosmopolita che esercita un grande fascino non solo per le sue bellezze storiche e naturali.