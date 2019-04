Open Design School alla Milano Design Week 2019

Dal 9 al 14 Aprile durante la Milano Design Week, all’interno della rassegna Salone Satellite (stand S16), Open Design School espone il progetto Vocale. Un’audioinstallazione racconta uno dei progetti pilastro della Fondazione Matera-Basilicata 2019, attraverso il punto di vista della folta comunità che gravita attorno al progetto della Capitale Europea della Cultura.

Dagli addetti ai lavori ai collaboratori, dalle persone comuni che abitano nei dintorni di Casino Padula, sede di ODS immersa nella periferia materana, ai frequentatori abituali di workshop e attività. Tante persone di diversa estrazione sociale e professionale hanno dato il proprio contributo con un messaggio vocale. Ne esce delineata l’identità collettiva di un’ODS entrata in modo organico a far parte di una comunità sempre più coinvolta e attiva.

Al centro dell’installazione un abaco autoprodotto di elementi, strutture e allestimenti modulari utilizzati per la Capitale Europea della Cultura, immersi in un’onda audio che descrive attraverso uno spettro vocale, idee, ambizioni, visioni di una comunità che hanno un riscontro concreto sul territorio e negli spazi in cui Open Design School prende forma.

