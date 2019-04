Matera: Approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento Sponsorizzazioni

Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato, nella seduta di ieri, il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Il Regolamento, licenziato dalla Commissione Pianificazione strategica presieduta dalla consigliera Rossella Rubino e dall’assessore Giampaolo D’Andrea, ha recepito quanto statuito dal Codice degli Appalti.

“È la prima volta che il Comune di Matera si dota – spiega la Presidente Rubino – di uno strumento giuridico che può essere utilizzato per incentivare le forme di Partenariato Pubblico-Privato, anche in considerazione dell’incremento di visibilità e reputazione che la città di Matera ha acquisito con la nomina a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Il settore privato è motivato ad intervenire in partenariati con Enti pubblici, dietro la possibilità di comunicare il proprio marchio o i propri prodotti e servizi, mentre la Pubblica Amministrazione trova vantaggio nel perseguire i propri obiettivi, nell’interesse generale, acquisendo risorse dal settore privato con reciproco interesse e trasparenza. L’approvazione del Regolamento – conclude Rubino – fa chiarezza nella procedura che consentirà al Comune, da oggi, di potenziare l’offerta dei servizi grazie al contributo dei privati”.