Matera 2019: da Truffaut a Morett, Lezioni di cinema chiude giovedì sul metacinema

Sarà dedicato al metacinema, il cinema che racconta se stesso, il terzo incontro che concluderà il ciclo delle “Lezioni di cinema”, organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dalla Lucania Film Commission, nel quadro del cartellone didattico della capitale europea della cultura, Future Digs.

Viviamo un tempo in cui le informazioni viaggiano velocemente e a volte superficialmente. La sfida di Future Digs è quella di stuzzicare una riflessione in profondità con alcuni tra i più autorevoli personaggi dell’era contemporanea: studiosi, storici, ricercatori e intellettuali del nostro tempo che riportano Matera al centro del dibattito culturale europeo. Sabato scorso si sono concluse con una conferenza multimediale di Sandro Portelli, le Lezioni di Storia dedicate ai temi dei confini e delle migrazioni.

L’appuntamento conclusivo delle “Lezioni di cinema” vedrà il “titolare della cattedra”, il giornalista e storico Tatti Sanguineti affiancato da Alberto Anile, critico cinematografico grande esperto di Orson Welles e di Totò, è per giovedì 11 aprile, alle ore 20.30 al Cinema Piccolo di via XX settembre a Matera. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Dopo gli incontri dedicati al passato (il ruolo di Giulio Andreotti tra uso spregiudicato della censura e grande sostegno al cinema italiano) e al presente (la lezione di Ermanno Olmi, un grande artigiano e un protagonista delle produzioni indipendenti fuori e contro il predominio delle major) si riflette sul futuro a partire da alcune esperienze cardine: Truffaut che interpreta un regista, Meryl Streep che fa un’attrice, Nanni Moretti nei panni di un cineasta. I film dentro i

film. Scatole cinesi, matrioske, cadute nell’abisso della semiotica, piacere della visione al quadrato. A questo filone appartiene, del

resto, “Il Vangelo secondo Mattei”, l’opera prima dell’attore e sceneggiatore materano Antonio Andrisani che ha affiancato Sanguineti nel progetto didattico. E qui il gioco degli specchi si fa vertiginoso: perché il film nel film vuole affrontare il grande tema del petrolio in Basilicata mettendo in circuito due opere di Pasolini, il suo Vangelo, girato a Matera 55 anni fa, e l’incompiuto romanzo Petrolio…

Alberto Anile e Tatti Sanguineti discutono di pellicole che si girano all’interno delle pellicole, raccontano il metacinema dalle origini ai giorni nostri, spiegano vizi e vezzi, snidano curiosità. Alla ricerca di un possibile senso, qualcosa che ci faccia capire cos’è il cinema nel cinema. Anzi, tout court: cos’è – e cosa sarà – il cinema