A Gravina in Puglia scuole chiuse per la Fiera degli animali

Sabato 27 Aprile gli istituti scolastici gravinesi di ogni ordine e grado resteranno chiusi, come da ordinanza adottata in data odierna dal sindaco Alesio Valente. Alla base del provvedimento, le richieste pervenute da diversi dirigenti scolastici, finalizzate a consentire l’eventuale partecipazione di bambini, adolescenti e giovanissimi alla mostra-mercato interregionale degli equini, appuntamento dalle solide radici storiche rinato a nuova vita, dopo un lungo periodo di oblio, all’interno del più ampio programma di eventi della Fiera di San Giorgio, quest’anno in programma dal 24 al 28 Aprile prossimi nell’area fieristica di Gravina. A suggerire lo stop alle attività didattiche anche ragioni di ordine pubblico, non potendosi garantire, per la molteplicità delle iniziative in calendario in città in concomitanza con la Fiera, la necessaria presenza della Polizia Municipale a tutti gli accessi ed attraversamenti pedonali posti in prossimità delle scuole.

