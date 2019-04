Policoro: 22enne sorspresa con un manganello in auto, denunciata dai Carabinieri

Nella tarda mattinata del 4 aprile, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Policoro hanno denunciato a piede libero una 22enne, di nazionalità romena, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I Carabinieri infatti, durante un normale servizio perlustrativo, hanno notato un’autovettura transitare in quella via Lido diretta al mare ed hanno deciso di sottoporla a controllo. Alla vista dei militari, la giovane che si trovava a bordo dell’autovetture assieme ad altre 2 persone, ha assunto un atteggiamento sospetto. I militari pertanto hanno deciso di effettuare una perquisizione, a seguito della quale, hanno rinvenuto indosso alla ragazza un manganello di metallo ad estrazione rapida della lunghezza totale di 43 cm. La giovane non ha fornito ai militari una valida giustificazione riguardante il porto del manganello, che pertanto è stato sottoposto a sequestro, e la 22enne denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Matera.

