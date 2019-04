Matera: Denunciata operatrice turistica, per truffa on line

I Carabinieri della Compagnia di Matera, al termine di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera una 36enne della provincia di Roma, agente di viaggio, già nota alle forze di polizia, ritenuta responsabile del reato di truffa.

In particolare una ragazza materana, nel visualizzare sul web alcuni siti di agenzie turistiche, con l’intento di trovare un pacchetto di viaggio vantaggioso per il periodo estivo, ha contattato la 36enne, quale operatrice di un’agenzia turistica che sul web aveva pubblicato un annuncio inerente l’offerta di viaggio per la nota località turistica Egiziana “Sharm El Shake” ad un prezzo di lunga inferiore rispetto a quello di mercato. L’operatrice, dopo averle spiegato i dettagli ed i vantaggi dell’offerta, con la scusa che la validità del prezzo promozionale sarebbe scaduta a breve, le ha chiesto di pagare il rispettivo prezzo per un totale di 500 euro. L’ignara vittima, ha provveduto al versamento della somma di denaro richiesta sulla carta prepagata dell’agente di viaggio. Qualche giorno prima della partenza, la cittadina materana, nel verificare che sull’apposito sito fosse stata inserita negli elenchi dei viaggiatori, si è accorta di non risultare tra i nominativi. La stessa ha tentato invano di contattare la 36enne per chiedere spiegazioni in merito a quanto riscontrato poiché l’agente di viaggio si è resa irreperibile. La 33enne, realizzando così di essere caduta vittima di un raggiro, si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Matera per denunciare quanto accaduto. I militari hanno avviato sin da subito gli accertamenti investigativi del caso, grazie ai quali, hanno ricostruito la vicenda ed identificato la truffatrice in questione, denunciandola all’Autorità Giudiziaria.