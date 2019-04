Calcio a 5 serie B – girone G, il Real Team Matera perde 6-3 a Paola

Sconfitta indolore per il già salvo Real Team Matera, superato in trasferta 6-3 dal Paola nella diciannovesima giornata, la terzultima della stagione regolare, del campionato di calcio a 5 di serie B – girone G. Materani in gara fino ad inizio ripresa, poi l’allungo dei padroni di casa e la buona gestione di un match che regala anche ai calabresi la salvezza anticipata: a segno per il Real Team Gonzales (doppietta per lui) e Vivilecchia, tutti gol validi per il momentaneo pareggio. “Abbiamo disputato una buona partita – dichiara il presidente del sodalizio materano, Nico Taratufolo – contro una squadra alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Il nostro mister sta dando tra l’altro spazio ai giovani, i quali stanno ben figurando in una stagione in cui siamo stati in grado di centrare il nostro obiettivo con largo anticipo e con grande merito. Vanno ringraziati tutti, nessuno escluso, – conclude il presidente – per l’impegno profuso, per la passione, la dedizione ed il forte senso di appartenenza alla società. Ora dobbiamo chiudere in tranquillità la stagione, poi avremo tutti il tempo per programmare al meglio la prossima annata sportiva, cercando di puntare soprattutto sui talenti locali.” Incassata la terza sconfitta stagionale, il Real Team Matera è ora settimo in classifica con 25 punti e 3 lunghezze di ritardo dai play off, quando mancano due giornate al termine del campionato: sabato prossimo, per i lucani, l’ultima partita stagionale casalinga contro il Traforo Spadafora, quindi la pausa pasquale e poi sabato 27 aprile la chiusura ad Altamura.

